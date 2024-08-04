古淖文個唱3度落淚 感謝肥媽教懂把握機會 勉勵逆境朋友 (14:55)

古淖文由《亞洲星光大道》歌唱比賽走到《中年好聲音2》奪得冠軍，日前再在澳門舉辦首個個人演唱會。回想10多年歌星夢上高低起跌，到今日衣錦還鄉在澳門開2場演唱會，古淖文唱到《完全因你》時不但感觸流淚，尾場encore及謝幕時亦哭成淚人。除了古淖文父母和一向疼惜他的肥媽撐場外，還有狄波拉（拉姑）、陳淑芬、李麗霞（黑妹）及一班《中年好聲音2》兄弟姊妹，也專程到澳門支持。

古淖文在2.5小時演唱會，先後以英文、葡文、粵語及普通話獻唱多首經典人氣歌，還有他多年前推出的歌曲，古淖文說：「今晚對我講意義非常重大， 除咗係人生第一個演唱會，仲係喺自己出生地方到做，好開心！Home代表屋企外，舞台亦係我屋企，每次返到舞台我都會好溫暖、自在安心嘅感覺，自己都唱咗10幾年歌，會有啲私心唱啲自己嘅歌曲，有我首支派台《古著》，亦有我有份作曲的《United》，想講係無論你邊個地方嚟、邊個種族，大家都係同一屋簷下，澳門就係共融地方。」

演唱會環節不能少，自然還有《中年好聲音2》部分，大屏幕重播古淖文當日冠軍片段後，他便先後唱出節目上的參選歌，包括《盼望的緣份》、《笑忘書》、《征服》等，頭場並請來了《中年好聲音》冠軍周吉佩作嘉賓，與古淖文合唱《你不知道的事》，尾場則有《中年好聲音2》 古淖文好友譚輝智，2人合唱林子祥的《這一個夜》。

為答謝fans，今次演唱會內容古淖文費盡心思外，愛美的他亦務求以最佳狀態示人，連月來控制飲食，努力運動操肌練氣，當中一套deep V黑西裝，令他的胸肌若隱若現，勁歌熱舞一part白色緊身小背心，展露他粗壯手臂，全場high爆。

能夠圓夢舉行個唱，古淖文席間亦逐一感謝，感謝一眾fans支持、感謝一直包容他的父母，更重要是感謝自己，以及兩個重量級人物，古淖文說：「一個澳門出世、澳門大，堅持唱歌咁耐，到今時今日有兩場演唱係非常之困難嘅事，我好感恩再次去接到呢個機會，記得有位前輩同我講，人生有好多機會，只要你把握到呢個機會，一個機會你就會成功，呢句說話係阿媽Maria Cordero教我，而更重要係大家要學識愛自己，以自己為先、去認識自己、聽自己內心，好感恩我繼續努力讓自己進步，當中係有人會快、有人會慢，但就好似我天上偶像梅姐（梅艷芳）所講『只要有信心，冇難事！』共勉之。」

古淖文唱出張國榮的《我》，但唱畢謝幕時，古淖文淚水再次忍不住，久久不能平復，台下不停傳來加油、打氣聲。最後，古淖文再次深深躹躬，感謝所有家人、朋友及fans愛戴，為首個個人演唱會劃上句號。

（即時娛樂）