葉麗儀個唱開鑼 兒子陪出場 孫女獻花 親揭《上海灘》故事 (16:19)

Frances其中一個環節，選唱60年代經典金曲，如《一見你就笑》、《給我一個吻》、《情人的眼淚》、《相思河畔》及《夢》。（大會提供）

一連兩場的《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》昨晚（3日）於伊利沙伯體育館開鑼；全場爆滿。77歲的葉麗儀（Frances）狀態弗爆，以靚聲獻唱多首金曲，並分享入行後故事，她感恩得到家人和朋友同行的愛惜，向觀眾發放愛與正能量。

葉麗儀個唱昨晚舉行首場，劉德華、張學友、劉雅麗與糖妹送上花籃道賀。葉麗儀在兒子Lewis陪同下步出舞台，身穿綠色晩裝的Frances，以一曲《獻出真善美》為演唱會揭序幕。

演唱會上，她說了不少家庭及朋友、事業的故事。Frances娓娓道來：「當年參加無綫《聲寶之夜》入行，知道有電視機送，於是報名參加。記得面試時唱了一句《When I said I need You》，評判便說：『得喇！你返去喇！』原來是已經入圍，最後還贏了一部手提電視，更認識了煇哥（顧家煇）與霑叔（黃霑）。」

Frances其中一個環節，選唱60年代經典金曲，如《一見你就笑》、《給我一個吻》、《情人的眼淚》、《相思河畔》及《夢》，更走到台下與觀眾握手，有粉絲向Frances送上利市。除了唱歌，Frances表示曾拍過3部電影，其中在電影《難兄難弟》中飾演歌女「葉麗珠」，戲中有一場歌舞。她昨晚獻唱戲中歌曲《紙醉金迷》，並邀請拉丁舞高手表演，她亦換上彩色晚裝，十分搶眼。

演唱會上Frances為自己平反，她指歌有歌命，她記得1989年於新加坡遇到同是EMI唱片公司旗下的Cliff Richard，大家傾得投契，她欣賞Cliff Richard唱的《Ocean Deep》，大讚很好聽，很適合填中文歌詞。後來邀請湯正川填詞，但因為當時是商台DJ，身分問題歌曲很難在電台播放。最後這首歌就沒有在收音機播放過，劉美君幾年後重唱此歌，大家都以為這首歌是劉美君的，Frances笑說：「我要平反一下，係我嘅！《Ocean Deep》（愛是無涯）。」

今次演唱會主題是「感恩」，Frances感謝跟她合作過的音樂人，與及演唱會音樂總監兼彈琴伴奏的倫永亮；音樂路上兩位重要恩師顧嘉煇、黃霑；還有曾為她作曲填詞的鄭國江、鮑比達、潘源良等。她亦感恩身邊有不少好拍檔，她笑說：「好像葉振棠，他最近告別舞台，但去了內地唱歌。還有3個女人的組合，有肥媽，她是大姐大，好照顧我們。另一位就係今晚也有來的陳潔靈，她是我行內的好朋友，她很有智慧，懂的人生哲理深好多，有不開心時，她會開解我。我好珍惜，大家互相扶持。」Frances的16歲孫女Zoe上台獻花，令Frances十分驚喜，跟孫女擁抱，場面溫馨，及後，Frances以一曲《Memory》送給所有朋友。

《上海灘》是葉麗儀的首本名曲，她說了一個關於《上海灘》的故事：「當年霑叔在錄音前一晚才收到歌，最後用了20分鐘填完歌詞。當時，霑叔不確定上海黃埔江是否真的有浪？還特登打電話查問。但『浪奔浪流』實在太順口，決定不作更改。」到底上海灘有沒有海浪，直到1984年終於揭盅，Frances繼續說：「1984年，我在黃埔江唱《上海灘》，發現原來真是無浪，只有潮，但我好開心一生人有自己的招牌歌，是很大的福氣。」

Frances一向熱愛運動，雖然近來忙於籌備演唱會，但眼球仍離不開電視，一直關注4年一度的奧運。她表示未必會每晚捱夜睇每個項目，不過，每日一起身便打開電視睇highlight，見到中國及香港運動員奪取獎牌，她感到非常興奮及為運動員鼓舞，在台上恭喜所有得獎的國家隊及香港隊運動員，在舞台上為國家隊及香港隊打氣。

Encore環節，Frances再唱出《上海灘》及《感恩》，她還跟觀眾大合照留念。最後她獻上一曲《願》，觀眾亮着手機燈大合唱。她說：「希望大家帶住友愛和平的心返屋企，這是我的願望。祝大家身體健康，幸福快樂，香港加油。」

（即時娛樂）