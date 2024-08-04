杜之克短信鼓勵HOY奧運主持 李德能抱謙遜態度帶領團隊 李慧詩為師妹打氣 (16:32)

HOY TV繼續為全港市民直播「2024 巴黎奧運會」各項賽事。奧運的賽程已去到一半，有線寬頻通訊有限公司行政總裁兼執行董事杜之克，以短信鼓勵各主持及參與同事，感謝他們付出，令HOY在播映奧運賽事獲得佳績，特別在網絡平台超越對手。主持之一李德能亦代表主持感謝觀眾支持，並寄語大家繼續支持及尊重香港運動員及其幕後團隊。

李德能表示：「記得我們喺一星期前，都係抱住謙遜、戒慎恐懼態度，希望運動員及幕後團隊得到應有認同及尊重，亦都無諗過要特別做到咩成績。今日咁啱奧運下半場，過咗半程啦，我哋多媒體部門同事，分享第一周收視紀錄同數字，我發現其實喺一啲場合，例如開幕禮、張家朗、何詩蓓比賽時段，我哋網上直播及YouTube平台都係最多人睇，見到都有啲受寵若驚。」

李德能表示不敢太過開心，因為既然多人選擇收看HOY，更加令他們要在第2個星期想辦法如何再做得好一些。他表示：「雖然我哋未必擁有好龐大嘅資源，但我哋有同運動員一樣嘅心，就係我哋有幾多能力，希望喺呢個兩個星期入面、盡量喺呢場比賽裏面用出嚟。」

他又提及前一晚收到集團CEO的短信，並想與觀眾及主持們分享杜之克在信息中最後的兩句說話：「學古天樂嘅說法，今時今日做媒體，真係要攞個心同專業精神出嚟同觀眾交代。」李德能續表示：「我哋乜嘢都無都好啦，我哋一定有心，同埋一定有誠意。好多謝Felix杜生嘅支持。」

李德能拍檔之一李慧詩亦表示: 「電視依然有凝聚力，下半場會繼續加油努力，希望下半場會繼續為觀眾帶嚟專業評述。」李慧詩今晚會緊貼師妹李思穎出戰女子個人公路賽的戰况，為觀眾擔任評述。

（即時娛樂）