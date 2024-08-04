黃淑蔓組團加Solo曾迷失 陳健安分享靠創作走出困局 (16:57)

唱作歌手陳健安早前與「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）為音樂平台「谷LIVE」演出，Feanna演唱《I am All Alone》、《已刪除的時間線》和《我的受保護動物》，以及安仔演唱《戀愛腦之死》、《唔明你講乜》和翻唱Kiri T的《至少做一件離譜的事》，他們還將《如果青春不會有盡頭》與《仍然是那個少年》重新編曲，讓2首歌互相呼應，令人耳目一新。

Feanna年紀輕輕但出道早，加入寰亞音樂接近10周年，同公司大部分歌手稱她「師姐」，不過在安仔面前就是小師妹，因為他以C AllStar成員身分，加入公司超過13年，Feanna笑嗌「師兄」。提到2人各有新歌派台，Feanna說：「我首《我的受保護動物》係講發生喺超級熱戀期少女嘅事情，我形容係你首歌《戀愛腦之死》嘅前傳。」

安仔說：「我首《戀愛腦之死》係講一個人被戀愛腦搞到無咗自我，然後慢慢醒覺，唔畀自己再係咁落去。」安仔認為Feanna很理智，甚至會主動拯救戀愛腦朋友。Feanna自爆是超級戀愛腦，即使身邊人力勸都無用，她還引用安仔《仍然是那個少年》歌詞 「不准聽勸告 仍然有青春的道路 任性得叫前人看到 會警告」。

Feanna在4個月內派3首新歌，連她都不敢相信，說：「推出Me&團歌之後，我著手籌備solo歌。《I am All Alone》之後，咁啱電視劇播放，推出電視劇歌曲《已刪除的時間線》，因為錄歌時未知播劇日期，個劇播嘅時候，咁啱我要派solo新歌，好驚喜咁4個月派3首歌。其實我好開心，密集嘅感覺令我重拾工作嘅步伐。」她坦言前陣子感到迷失，現在很開心和感恩。

安仔提議Feanna聽他的歌《未知道》，他說：「呢首歌係我由C AllStar轉為單飛發展推出，我組團超過10年，轉單飛初期好迷失，又失聲。為咗搵返自己，我收埋自己，唔搵幾個兄弟和監製，又斷食又冥想，好想清空自己歸零。當時好大壓力，結果透過創作，寫歌去睇番自己係乜嘢！其實你𠵱家又可以女團又可以solo ，係好事，雖然都會大壓力。」Feanna獲益良多，表示會細味歌詞，說：「多謝師兄！」

（即時娛樂）