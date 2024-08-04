女團XiX又重組 Eric Kwok認踢走Vici：家長參與變成干預 (19:07)

Eric Kwok明言經理人很需要家長配合，無奈他與太太葉佩雯付出很多心力和Vici家長磨合，但始終磨合不到，家長很多參與變成干預，變成不尊重和不信任。（鍾偉茵攝）

郭偉亮（Eric Kwok）擔任經理人的女團XiX，早前疑成員莊殷玥（Vici）退團5變4，Vici更疑是被葉佩雯轟對經理人零尊重的藝人，今天（3日）Eric Kwok聯同XiX的4位成員良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）和鄧曉殷（Kiele），到灣仔舉行記者會，正式宣布Vici被「踢走」，澄清對方不是自己退團，團員人數兩度變動，Eric Kwok強調隊名照舊不改，更公開表示會招募最多2名新成員補缺口。

Eric Kwok表示得到唱片公司支持，3周前決定「踢走」Vici，明言經理人很需要家長配合，無奈他與太太葉佩雯付出很多心力和Vici家長磨合，但始終磨合不到，家長很多參與變成干預，變成不尊重和不信任，他說：「我同太太痛苦咁耐，做咗咁多年藝人，未試過受咁多氣，太太之前講得我100%支持，至於講邊個就大家自己諗，佢講嘅只係冰山一角，真係嬲到冇得再嬲先至咁講，軟硬都試過，令到我覺得呢個世界有啲人真係冇辦法相處，既然咁辛苦不如分開啦，我覺得佢冇咗我會開心啲，正如我冇佢，突然間都開心咗好多。」Eric Kwok表示Vici合約方面，就要交由唱片公司和Vici家長傾談。

4位成員均表示收到消息感到很突然，亦不捨對方離開，但會尊重經理人Eric Kwok決定，亦相信這是對XiX最佳決定。Eric Kwok表示未來工作更艱巨，因Kiele將於下月到美國升讀大學，要安排工作行程更難，希望XiX之後1年可以推出3首歌，Kiele表明會如姚焯菲（Chantel）般工作學業兩兼顧，她說：「我好樂意每個暑假和聖誕假期都返嚟。」Eric Kwok希望招募最多2名新成員加入，他說：「如有家長或小朋友覺得適合XiX，刻苦又聽話，又想做徒弟得到我同葉佩雯功力真傳，隨時可以聯絡我。」

（即時娛樂）