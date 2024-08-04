Ivy So 23歲生日 獲粉絲打造「雅琳大道」 跟COLLAR開暴食大會慶祝 (20:10)

Ivy對於粉絲們為她慶祝，還將栢麗大道多個大型燈箱廣告，變成「雅琳大道」，她感謝粉絲心意，決定完成活動後去打卡留念。（鍾一虹攝）

談到生日願望，Ivy沒有恨拍拖或放假，現階段與隊友練習、錄音過得開心。（鍾一虹攝）

蘇雅琳今天23歲生日，跟麗英及大班粉絲在戲院慶祝。（鍾一虹攝）

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）、麗英今天（3日）到銅鑼灣出席聲演動畫《玩轉腦朋友2》謝票活動，今天23歲生日的Ivy，收到電影公司送贈蛋糕，粉絲拉隊入場舉牌，大合唱生日歌為她慶祝，令Ivy狂派心心兼送飛吻。

Ivy對於粉絲們為她慶祝，還包下全港多個商場戶外屏幕、巴士車身廣告，尖沙咀栢麗大道多個大型燈箱廣告，變成「雅琳大道」，她感謝粉絲心意，決定完成活動後去打卡留念：「知道粉絲好辛苦，準備了很久。」

她指生日前夕跟隊友開暴食大會慶祝，隊友們實際上是為了吃而借她過橋。張文傑打算推薦她參與電影《九龍城寨》續集試鏡，問到食素的她體力能否應付做打女？Ivy相信無問題，近期跟張文傑學武，早前試吊威也，手背磨甩皮兼留疤痕，貼去疤貼後已痊癒：「我好想拍打片，不怕受傷，受訓後已經可以打低0.5個人，應該打不贏『龍捲風』古天樂。」

談到生日願望，Ivy沒有恨拍拖或放假，現階段與隊友練習、錄音過得開心：「我喜歡忙碌，見到粉絲很開心，生活充實、積極和樂觀，我比較希望COLLAR新EP盡快推出，現在才錄第2首歌，仲有2首未錄，又想去東南亞地區拍MV，不過要連拍4個MV，可能連續60小時捱眼瞓。」

麗英剛推出新歌《解咒說明書》，她感恩成為第一位「小薯茄」成員飛赴日本拍MV，雖然短短3日行程非常緊密，每日拍攝長達20小時，沒有空檔去購物，但覺得汲取經驗已很開心。

（即時娛樂）