軟硬拉闊｜葛民輝跟草蜢跳舞狂甩Beat 林海峰唱樂悠咭主題曲賀蔡一智明年「登六」 (20:15)

軟硬天師葛民輝（阿葛）和林海峰（Jan），昨晚（3日）於亞博舉行《拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》，獻唱連串歌曲包括與草蜢演繹多首快歌如《叱咤勁歌金曲》、《紅唇的吻》、《ABC》等，台下樂迷尖叫兼起舞；同時軟硬邀請新一代歌手Kiri T﹑雲浩影﹑張蔓姿和Moon Tang擔任嘉賓。

舞台中央以商台門口作為設計亮點，軟硬重溫昔日做節目的經典環節，例如「老人苑時間」讀信環節。Jan讀出一封自稱是15歲呂爵安粉絲的信，解釋由於該粉絲媽咪，平日會為子女撲飛追星，知媽咪本身是軟硬多年忠粉，為回敬媽咪才寄信到商台；Jan說早前遇到穿三點式的靚女要求合照，卻原來因為靚女媽咪很喜歡他，惹大家發笑。

草蜢重提在2012年，他們和軟硬曾舉行《草蜢森巴大戰軟硬FANS演唱會》，相隔12年後終重聚舞台更大放笑料。軟硬先透露明年是草蜢40周年，建議他們可以申請入健力士做「最長壽殿堂級」組合，取笑他們經常吵架卻沒拆伙，如果草蜢打算開騷，軟硬自薦為他們伴舞。Jan突然唱出樂悠咭宣傳歌曲，暗示蔡一智明年「登六」，不過相信軟硬也陸續跟隨其後。

Jan又即場聲演廣播劇，他形容當年有不少聽眾都會代入角色中，例如聽廣播劇《初戀無限次》，就會記得楊采妮和梁朝偉談戀愛。Jan不介意將自己太太彭羚拿來抽水：「廣播劇《戀愛1/2》有彭羚和郭富城，但大家都知道在現實中，郭富城最終無同彭羚一齊。」

完騷後受訪，阿葛和Jan解釋今次籌備開騷時間比較趕，近日又忙追看奧運，指運動員要克服傷患，而他們就要克服唱歌和跳舞不足之處，有擔心過捱不到演足全場，很感謝每位演出嘉賓的支持。問到當得知Eason受傷，有否擔心他的表演環節可能取消？Jan答：「沒有問過Eason，因為如果有變動，就會收到通知，驚一問就會有壞消息。不過也有向身邊朋友打探消息，見他已差不多康復，大家玩得很開心。」至於是否打算招攬Eason參與「草蜢大戰軟硬」，阿葛解釋因擔心軟硬只得2個人，不及草蜢3個人鬥，才想起邀請Eason加入。

提起Jan在台上取笑拍檔阿葛甩beat，Jan解釋互相取笑是軟硬特色，觀眾也喜歡看。而阿葛自認永遠是跟隔籬的人跳舞，他甩beat屬正常，不過仍有蝦碌事：「跟草蜢一齊跳唱時，原本想等旁邊蔡一傑跳舞，我才跟著他跳，怎知見他一直動也沒動，最後決定跟蘇志威跳，差點被蔡一傑『跣』。」至於音樂會有沒有計劃開Part 2？他們要視乎場地和檔期，又笑說最擔心體力應付不來，開一場可能要休息幾日，估計要少要休息半年才能再做。

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（即時娛樂）