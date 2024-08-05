微涼之夏｜鍾雪瑩享受林家謙Edan「喃親呂愛」 魏浚笙挑戰聲演外星人 (12:44)

阿旦在劇中聲演70年代的中學老師，與聲演學生的林嘉欣，譜出一段不為人接受的師生戀。（大會提供）

商業電台慶祝今年本台65周年，今天（5日）推出台慶廣播劇《微涼之夏》，邀來影帝林家棟首度獻聲，伙拍林海峰（Jan）分別飾演劇中主角「楊雲峯」及「宣子晴」，並由林家謙及呂爵安（Edan）分別聲演2人少年版，演繹一段糾纏近60年的故事，全劇共20集。

林家棟及Jan在劇中分別主持Phone-in 節目《今朝多珍重》及《路過的風》，聆聽來自不同聽眾的小故事。首周（8月5至9日）邀得多位藝人串包括：鄭丹瑞（阿旦）、林嘉欣、鍾雪瑩、林愷鈴、林珊珊、何啟華（阿Dee）及魏浚笙（Jeffrey），分別演繹多個與電台節目有關的單元故事。

阿旦及林珊珊80年代加盟商台，炮製不少經典，2人均為商台65周年重操故業獻上靚聲。當中飾演林家棟及呂爵安母親的珊珊表示，絕非抗拒演胞弟Jan母親：「我好聽話㗎，導演畀乜稿就讀乜稿，問都無問，商台叫到就無問題，好懷念廣播道嘅日子。唯一唔開心係我要做人哋阿媽，但聲音唔緊要啦，不過我做Edan阿媽，點解冇得見Edan嘅？佢哋話Edan忙要錄咗先，最後家棟都見唔到，咁就唔抵喇，唯一要投訴就係呢件事。」

阿旦在劇中聲演70年代的中學老師，與聲演學生的林嘉欣，譜出一段不為人接受的師生戀。事隔50年後，這對昔日的師生，分別致電到楊雲峯及宣子晴的電台節目相約見面。阿旦與林嘉欣繼電影《六樓后座》之後，事隔逾20年再合作。林嘉欣指與阿旦兩次合作，都是靠聲音談情：「我同旦哥喺上套電影，全程只係透過電話談情，不用見面。我哋今次喺錄音室錄廣播劇，都係單靠聲音談情，成件事好巧合。」

聲演林嘉欣少年版的鍾雪瑩，在劇中是林家謙及Edan的中學同學，她笑指：「同家謙、Edan 合作，最大挑選係要表現出青澀感覺。我哋3個一齊錄音，我就好似觀眾，好近距離欣賞呢對『喃親呂愛』，睇住佢哋好有火花，成件事好享受。」

聲演Elise的林愷鈴在生日那天被遣散及被分手，萬念俱灰之下，收到神秘包裹，竟是已故媽媽寄給她，而媽媽一角則由蘭茜飾演；林愷鈴首次參演廣播劇，很高興可以與林家棟合作：「林家棟老師係我偶像，我睇過佢好多套電影，我對佢嘅印象係好正經，點知今次好開心，可以同佢合作廣播劇，發現佢原來好幽默、隨和、好玩得。」

1986年，世人目光不是放在股市，是放在重臨地球的哈雷彗星。車房技工Peter眼裏卻只有夜校英文老師Miss Lam，無奈Miss Lam將移民加拿大。就在最失落的一晚，Peter遇上最超現實的事，遇見因飛船跟哈雷彗星碰撞而迫降香港的大頭外星人。阿Dee及小儀分別聲演技工Peter及Miss Lam，而Jeffrey聲演大頭外星人。

阿Dee首次錄廣播劇，指與演戲及配音很不同：「演戲可以見到對手、服裝、道具及場景，配音就見到影像或動畫，但廣播劇就只有劇本，同埋冷冰冰嘅錄音室，得番自己一個。」今次聲演遇上外星人的技工阿Dee覺得很有挑戰：「故事講我遇見外星人，劇情有層次、有力度。呢啲第三類接觸，我演嘅時候都唔係好肯定點演，錄完第一個版本之後，我申請錄多個過癮版本，不過我都唔知最後會用邊個，成件事好好玩。」

同樣是首度參與廣播劇的Jeffrey，今次聲演外星人，錄音時他錄了3個版本：「扮外星人都幾好玩，試過一啲正常聲線，又試過較少用嘅聲線，睇下粉絲到時認唔認到我把聲。」

（即時娛樂）