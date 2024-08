next

「木村嫂」工藤靜香近年落力為兩名女兒木村心美(Cocomi)及木村光希(Koki)的事業打點、鋪路,但也沒有忽略其歌手工作。靜香上月初推出第18張專輯《明鏡止水》,不單參與歌曲創作,還安排女兒光希擔任主打歌《霙》MV女主角。

工藤靜香今日宣布,繼1993年在港舉行兩場演唱會後,相隔31年再度來港開騷,今年10月24日假旺角麥花臣場館舉行《明鏡止水~piece of my heart~ Concert Tour 2024 in Hong Kong》,票價分1480港元及980港元,本月12日至14日優先訂票,門票8月23日透過Cityline公開發售。

另一方面,日本創作女歌手milet亦宣布11月7日假亞洲國際博覽館Hall 10舉行演唱會,票價分1080港元、880港元及680港元,本月8日起透過KKTIX公開發售。

(即時娛樂)