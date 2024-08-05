鄧小巧獲偶像林宥嘉作歌兼客串MV 笑指仍覺得是「騙案」 (14:52)

鄧小巧今日（5日）推出全新廣東歌《神愛世人》，新歌由林宥嘉（Yoga）作曲、並與陳銘洋合力填詞、林家謙監製。

這次邀得Yoga作曲，原來是小巧4年前許下的願望，一向視Yoga為偶像的小巧，幾年前與朋友閒聊，希望歌手生涯中能演唱Yoga寫的作品，默默為這個看似不可能的空想播下種子。

一直以來小巧相信意念創造實相、信念改變命運，她說：「我覺得當一啲事情出現係文字嘅時候，實現嘅可能性比較高，而我會將我嘅意念，默默感受喺我內心入面，喺適當嘅時候我就會寫喺紙上面。我許嘅呢個願我諗係2018或2019年嘅時候，都隔咗4年先實現。」

小巧笑言到現在為止，仍然覺得這是一個「騙案」，她笑說：「係假嘅，哈哈。我諗我呢個願望係透過媒體傳到佢哋耳中，我覺得係上天畀我好好禮物！」驚喜更是浪接浪，除了作曲填詞，Yoga更參與MV拍攝，令小巧大呼Amazing：「係MV嘅隱藏彩蛋。」

Yoga坦言跟小巧合作也是緣分，創作過程神來之筆得像「原曲下載」，他說：「有一天晚上我看到歌迷朋友，在轉發跟我有關的新聞，就是小巧的媒體訪問，她說希望有機會可以唱到一首我的歌。那天晚上我稍微看了小巧資料新聞。

雖然我常常提醒我自己，要做對別人有好處的決定，但我那陣子實在分身乏術。幾天後我去公司開會，特地提早1、2個小時，想先吃飽再進公司。但是當我在找路邊停車格的時候，竟然連續3次，都被別的車比我更快的停進去，在我快失去耐性，又覺得不尋常的時候，來了這個靈感。極短的時間裏，9成的旋律、歌的畫面、以及這個歌名《神愛世人》已經在腦海了。

我把車開進一個停車場，一停好，馬上用手機記錄，並且上網查有沒有其他中文流行歌用過這個歌名。因為『神愛世人』這4個字，非常顯眼，一定很多人看過。但我發現似乎只有福音歌曲會用這4個字，沒有中文流行歌使用過，這讓我更加喜歡這個獨一無二的靈感。」

小巧收到歌曲後，十分感動，她說：「再去聽佢（Yoga）唱，因為佢親身錄咗一個demo，作曲不特止，佢仲同銘洋填埋廣東話嘅詞。」

對Yoga來說這亦是他的第一次，第一次填廣東話詞，他說：「這個旋律在最初聽起來就是一首廣東歌，於是我聯繫了《瑪莉晚安了》的作詞人陳銘洋，邀請他一起寫出這首歌的畫面。在製作完我的專輯後，我跟我演唱會的band leader完成demo。我實在太喜歡這首歌，如實把這首歌送給小巧，真的可以用割愛來形容。但是我要特別謝謝小巧、她的公司、家謙、MV導演，每一個製作環節都感受到他們用心，當我看到MV，前奏的弦樂一出來，我已經鼻酸了。」

MV中有多個不同故事穿插，年輕女兒跟媽媽、為生活而辛苦工作的年輕人、小巧跟太太過身的爸爸，3種不同的關係，小巧謂《神愛世人》就是每個人都有他的傷痛、每個人都有他的美好、每個人都有他的傷痕，她說：「even喺MV入面，我喺醫院遇到嘅中學生，同佢阿媽嘅關係、我同阿爸嘅關係，互相之間都有一種愛喺度，但係互相之間又冇辦法去聯繫嗰種痛。」

Yoga亦想透過歌曲傳遞信息：「我當歌手很重要一個靈感，就是跟開心的人一起開心，跟難過的人一起難過。我覺得這個世界上，生活一定有許多人此刻過的不是很順利，但是我覺得再怎麼不順利，都一定要記得就是不要傷害自己的身體、不要傷害別人的身體，我覺得這首歌最精粹的就是六個字：相信、活着、忍耐，希望這首歌可以陪伴很多在你現在生活中很低潮的人，可以陪伴你度過不是很開心的日子。」

（即時娛樂）