港姐新加坡外景｜3位候選佳麗穿三點式展美態 江美儀曬水著做「視後」 (16:05)

《2024香港小姐競選》15強外景拍攝已經陸續展開，第4批候選佳麗1號陳紫佟（Jessie）、10號吳芷靖（Clary）和13號程姜月（Dolores），日前出發新加坡，並由視后江美儀和師姐邵初帶領下拍外景。

3位佳麗在新加坡的行程豐富，包括體驗穿娘惹傳統服裝兼製作娘惹糕點、去到聖淘沙體驗全新遊樂設施，以及重點環節拍泳裝。3位佳麗以三點式上陣影靚相，大擺自信Pose兼展現甜美笑容。

江美儀教路拍攝技巧，她說：「返到去對住塊鏡練習擺Pose，同埋用手機錄低自己姿勢睇番，最緊要係上網睇人哋點樣着泳衣行騷，好有幫助。」邵初則指要做好表情管理：「最緊要有自信，同埋有笑容，唔好掛住顧其他嘢之後唔記得咗個樣！」

江美儀和邵初對3位佳麗照顧有加，更親手幫她們化妝和整理髮型。拍攝期間發生搞笑事，江美儀和邵初在餐廳享受美食時，獲老闆請飲啤酒，江美儀笑言：「可能我哋個樣寫住『酒鬼』兩隻字，突然之間就送咗兩杯啤酒畀我哋！」

事後3位佳麗、江美儀和邵初一同受訪，問到第一次穿泳裝拍攝感受如何？18歲的Jessie說：「之前都着過泳衣影相，但今次三點式，覺得有啲拘謹同緊張。」Clary則說：「我覺得OK啦，因為習慣咗。」有「翻版蔡潔」之稱的Dolores則說：「第一次着三點式，開始時都覺得好怕醜，面對鏡頭都唔知點擺Pose，但都係一次新嘗試。」

邵初爆料指江美儀對大家照顧有君，除了帶了冰感毛巾給台前幕後消暑外，還準備了「秘密武器」，江美儀說：「帶咗梳髺梳得好靚嘅梳，又帶咗整理頭髮嘅用品，帶咗好多佢哋用到或者有需要嘅嘢嚟。」邵初再問到：「觀眾最想知你有冇着泳裝？」江美儀笑言：「呢個絕對有，大家要留意節目！」江美儀在社交平台大晒「視後」泳衣相，並上載12年前泳裝背面照作對比，雖然美儀姐已經年過半百，但背肌明顯。

3位佳麗感情大躍進，年紀最輕的Jessie成為重點照顧對象，Dolores笑言：「我𠵱家叫佢阿妹，佢真係好可愛，佢成日有啲天然呆，平時都會特別照顧佢，幫佢整頭髮。」Jessie很感恩獲得大家照顧：「我唔識整頭髮，仲諗住每日披頭散髮，好彩有大家幫我整頭髮！」

江美儀問到3人誰吃得最多東西時，Clary自動投案：「個串燒真係好好味，唔記得食咗幾多。」江美儀即踢爆她：「你差唔多食咗一打！」

（即時娛樂）