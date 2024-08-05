葉麗儀尾場騷獲老公送吻 首公開家庭背景 體驗台上換首飾 (16:09)

葉麗儀一連兩場《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》昨晚（4日）於灣仔伊館舉行尾場，她獲兒子引領出台，還有孫女與外籍丈夫David現身支持，落台握手時，她走近坐在觀眾席的摰親送吻和擁抱，並在台上公開多謝丈夫愛護，令David感動落淚。她又罕談來自一個大家庭，以及曲折身世，令全場嘩然。

葉麗儀感謝觀眾多年來的支持和鼓勵，並說：「最早要感恩天主安排我生於葉家，因為這個不是必然的。」她揭開父母生於大家庭：「公公有7位老婆，合共生了24個子女，而我媽媽就排第9，叫9姑娘；爺爺則就有兩個老婆，與第一任老婆生了8個女，在他60歲時老婆過身，後來再娶第二個老婆再生多7個，爸爸就在爺爺80歲那年出世，爸爸還有一個細佬，是爺爺82歲才生。」引全場嘩然。

她指父母在戰時相遇，結婚後生了兩個兒子，本來兩個夠晒數，但幼子在11個月大時病逝，過了幾年後，就決定多生一個孩子：「生那個孩子就是我喇！爸爸很愛惜我，我的長相和性格似他，他又喜歡聽音樂，以前教我想要成功，一定要讀好英文，雖然我在荃灣讀官立小學，但11歲時考了去摩星嶺的聖嘉勒女子中學，因為讀英文書多，我很喜歡女歌手Connie Francis，經常模仿她。」

葉麗儀除以英文答謝David多年來的陪伴及愛護，還分享與兒媳和兩個乖孫的幸福相處：「在我生命之中，家庭最重要，我60歲做嫲嫲，孫女出世20分鐘我就抱住，第一次冲涼都是我，跟住慢慢學走路、說話，第一日返學我都有經歷到，我好幸福。

眨下眼我個孫女已經16歲，跟我一樣高，她最近考車牌，就快做我司機。細孫仔現在都14歲，雖然他腦部受過創，要坐輪椅和不懂說話，但他是個開心細路仔，人見人愛，好多人跟他玩，他從來不扭計，為了方便照顧他，全家住澳洲。我新抱同兒子都是標準好好父母，照顧兩個小朋友照顧得好好，有人說娶新抱失去半個仔，但我是多了一個女，是我的福氣。」當唱出《時間都去哪兒了》時，熒幕上播出她與家人的溫馨照片，氣氛感人。

騷後受訪，葉麗儀表示完成兩場騷感到滿足，尤其孫女在首場演出上台送花尤其驚喜：「我知兒子會來支持我，孫女上台就嚇了我一跳，原來她周四半夜機返，再加上我丈夫在場，真是難忘經歷。我丈夫聽到我感言，感動到流淚，他是感性的人，我不敢在台上講太多。」

她又稱今次首度介紹自己家庭背景，之前從未講過，同時她也感謝珠寶商贊助，讓她體驗在台上換首飾，閃爆舞台。問到海外演出計劃？她表示早前已到過星馬演出，下一站是曼谷，也希望到台灣、上海及廣州會知音。不過她會先放假休息，陪80歲生日的丈夫返英國跟家人慶祝，10月轉飛悉尼與家人過自己生日。

（即時娛樂）