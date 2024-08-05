李麗珊黃金寶撐江旻憓退役 李慧詩聞馬蓮受傷退賽感痛心 (17:34)

對於小師妹李思穎出戰奧運，李慧詩（左圖）看好對方有機會衝獎牌，但她叫師妹首次參與奧運，好好享受就足夠。（大會提供）

男子單車公路賽港隊代表劉允祐（左圖）未能完成全程賽事；小女車神李思穎（右圖）出戰單車公路賽，以第64名的成績衝線，黃金寶認為已很難得。（大會提供）

「微笑劍后」江旻憓（Vivian）宣布告別全職運動員生涯，展開人生另一頁，HOY TV奧運主持李麗珊與嘉賓黃金寶表示支持，黃金寶表示每個運動員不同階段，有不同選擇，像他當年因為年紀已到要退役階段，一定感到不捨，聽到Vivian說只是暫時離開全職，相信她還會幫助和支持劍擊運動。

珊珊自稱是特別例子，沒有想過是否退役，由於決定生B，加上年紀開始大，想早些生B，之後再作打算，但生完大女後發現心態不同，已沒有那團火，就無聲無息退役了，她笑說：「我無宣布過，勉強嚟講我未退役㗎。」

剛完成男子單車公路賽，港隊代表劉允祐未能完成全程賽事，黃金寶指奧運是很高級別比賽，很有經驗車手也會失誤，甚至很多環法選手表現未如理想，相比起來劉允祐是亞洲選手比起歐美選手經驗較少，希望日後可去歐洲參加大型競賽，累積經驗一定會成功；小女車神李思穎出戰單車公路賽，以第64名的成績衝線，黃金寶認為已很難得。

珊珊也說有留意帆船選手貝俊龍的表現，對方曾試過其中一場賽事手排第6，她指該場排名對他意義重大，證明他有能力，希望餘下賽事他都能把握機會，排名再高些。

女單羽毛球準決賽，西班牙選手馬蓮因膝蓋受傷要退賽跪地痛苦，李慧詩現場評述時亦感觸得眼濕濕，她承認因為運動員感同身受，為瑪蓮而痛心，本來形勢大好，卻因一時受傷而要退賽，令她感到同病相憐，才會如此激動，哭得眼睫毛都甩掉。

甫開始馬蓮的對手何冰嬌安慰馬蓮，令她想起以前在場地時有車手炒車而受傷，都會暫停比賽等救護車來，有運動員可能傷得嚴重會抽搐，她又讚何冰嬌關注馬蓮情况，即使教練叫她專注比賽，仍表現關切之情，很有體育精神。

對於小師妹李思穎出戰奧運，她看好對方有機會衝獎牌，但她就叫師妹首次參與奧運，好好享受就足夠。

（即時娛樂）