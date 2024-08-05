新城台慶廣播劇《共創未來》今首播 陳柏宇泳兒譜情緣 (22:21)

陳健安則在劇中因陷害陳柏宇，令他失掉工作而被割席，後來2人冰釋前嫌。（大會提供）

新城廣播有限公司踏入33周年台慶月，舉行連串慶祝活動。第3部台慶劇《共創未來》特別加長至20集，邀請6位歌手聲演包括陳柏宇、泳兒、陳健安、黃妍、力臻、Van@Nowhere Boys，並於今天（5日）首播。

《共創未來》台慶廣播劇將搬上舞台，於本月24日舉行的《新城廣播33周年台慶SHOW》上演精華版。劇中，陳柏宇和泳兒譜出情緣，2人同樣熱愛說話的人相當合拍。陳柏宇飾演程式設計員，由於經濟不景氣被公司裁員，每天租用共享空間做辦公室接生意，同時認識也在共享空間工作的設計師泳兒，發展出「美味情緣」。

陳健安則在劇中因陷害陳柏宇，令他失掉工作而被割席，後來2人冰釋前嫌；黃妍演時裝達人、范振鋒演落魄老闆、Van演范振鋒手下最得力的員工，但經常駁嘴，力臻則演經紀。

泳兒和陳柏宇在劇中的能否開花結果，有待劇情發展，但今次合作，2人相當開心兼合拍，泳兒搞笑表示：「我好鍾意同多嘢講嘅人合作，好開心。」有「口水佬」之稱的陳柏宇正是泳兒心目中人選，兩人一拍即合，正式錄音時十分順利。

飾演年輕創業家的黃妍表示錄廣播劇相當好玩，她說：「錄音時聲音要有表情，語調又要抑揚頓挫，錄之前要開聲先，好好玩。」演陳柏宇同事的陳健安認為，錄廣播劇比錄歌更自在，也沒有壓力，唯一就是要接得夠快；飾演老闆得力員工的Van，指唱歌需要靠聲線表達感情，要他用聲音表達情緒就最在行。

（即時娛樂）