賈思樂10月開騷 賀入行50年 自爆買長者優惠戲票 曾被查身分證 (19:13)

賈思樂（Louie）紀念入行50周年，今天（5日）到灣仔出席《賈思樂Happy Together 50年演唱會》記者會，宣布10月9日假尖沙咀文化中心開騷，演唱會收益將撥捐廖安麗創立的「身前行動」作慈善，獲10多位圈中好友朱晨麗、肥媽、黑妹、陳百祥與太太黃杏秀、小肥、韋綺姍、黃子雄、吳麗珠等到賀，全場大合唱生日歌，預祝Louie 70歲生日，Louie亦即場獻唱英文歌預演。

快將70歲的Louie外形至歌聲狀態佳，他多謝父母遺傳優良基因，又透露12年前開始得到任職醫生的歌迷，贊助每個月做一次骨膠原增生療程，力保靚樣長青，閒時他也保持每日行一萬步運動量，他說：「近10年、8年去銀行、逛街、坐車，仍有好多市民記得我個名，又問我怎樣保持不老，這些說話我很喜歡聽。」

問他坐車會否坐關愛座？Louie承認平時穿潮流服出街，也會戴cap帽、口罩和太陽眼鏡，到公共場合遇過不少尷尬事：「我上車用樂悠咭付款，會發出不同響聲，惹人眼望望，眼神質疑我是否搏懵，又試過睇戲買長者優惠戲票，被查身分證，戲院職員看完我的身分證，就會掩嘴笑，讚我好掂，其實去到70歲，都令人喜歡，我已經當掙了。」他談到今次開騷會獻唱70、80年代英文歌為主，雖然他不懂看中文，也會苦練幾首有意思的中文歌，跟大家集體回憶，又預告請到難得的嘉賓同台合唱。

朱晨麗表示參選港姐前已透過朋友認識Louie，但對方沒有架子：「入行後拍劇遇到難題，他都友善幫我，令到我感覺溫暖，增加自信。」她坦言盼成為歌手，雖然以前曾出埠登台，但未有屬於自己的歌曲，希望有機會唱劇集主題曲。

（即時娛樂）