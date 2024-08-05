我推的野男LIVE！｜李清杰最具網絡人氣 顏英豪鄧家朗跟藝人撞樣有優勢 (19:32)

我推的野男LIVE！｜李清杰最具網絡人氣 顏英豪鄧家朗跟藝人撞樣有優勢

TVB Plus全新直播互動選秀騷《我推的野男LIVE！》22位入圍參賽者，今天（5日）首次出席記者會，逐一上台自我介紹，眾人身穿白恤衫難掩一身健碩肌肉，當中於「綜合網絡人氣野男」選舉獲最高票數之一的（1）李清杰，同時得到男主持火火即場畀like ，（17）翟錦豪及（20）凌志杰，則獲女主持支嚳儀及胡蓓蔚垂青；（2）關經翰 、（7）顏英豪 及（11）鄧家朗均認為與藝人撞樣有優勢；（16）王國昇與（18）陳建華兩位現役港隊運動員不覺身高輸蝕。

（1）李清杰謙稱票數領先及得到垂青只是好彩，希望連女人也吸引到，覺得票數很虛無，最終結果也是看實力，必殺技是大力，參賽原因是想有機會上電視玩。懂得彈琴唱歌的（20）凌志杰獲主持胡蓓蔚欣賞畀like，他表示曾是街頭表演者，不排除將來參加歌唱比賽，必殺技是轉數快、有個人魅力及正能量。（17）翟錦豪獲主持支嚳儀大力支持連畀4個like，他自詡吸引之處是笑容，強調有頭髮，因天氣熱剷光才戴帽，希望靈活度和速度能勝過一眾大隻佬，3人均表示如大會要求穿泳褲上鏡亦接受。

（2）關經翰獲封「筋肉霆鋒」，他自覺三七面最似謝霆鋒，但識打鼓不懂彈結他，希望因而有優勢。被封「46吋巨胸林子善」的（7）顏英豪表示，早已認識林子善本尊，已告知對方有此封號，對方也有鼓勵叫他努力，明言已打定輸數，希望參賽結果不辱健美界，46吋胸肌不會輸得太難睇。（11）鄧家朗被封「激凸Chilam」稱號，他稱相信激凸是形容腹肌，面試時唱《祝君好》才有此稱號，自覺只有10%似Chilam，不過認為觀眾對他有記憶點也是一件好事。

（即時娛樂）