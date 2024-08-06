猜猜我是誰｜回顧林尚義體壇威水史 揭阿叔講波兩大原則 (13:11)

《猜猜我是誰》昨晚主角正是曾無數次與鍾仔同框的阿叔，與大家懷緬阿叔的講波經。（大會提供）

由方東昇及黃曉瑩主持的《猜猜我是誰》，為配合奧運熱潮，推出一共11集以「運動」為主題的系列。近日一眾無綫奧運主持及專業評述獲好評，當中尤以元老級奧運主持鍾志光（鍾仔）、巴黎特派專員何振然、方力申、及「奧運之星」黃庭鋒最受關注；在網民派Like致敬的同時，不少人留言表示懷念已故殿堂級足球評述員—林尚義（阿叔）的獨特講波Style，《猜》昨晚（5日）主角正是曾無數次與鍾仔同框的阿叔，與大家懷緬阿叔的講波經。

本集《猜猜我是誰》除了有阿叔與薛家燕跳唱「女殺手」、及與沈殿霞（肥姐）拍劇的珍貴片段，還回顧阿叔體育生涯威水史及連串金句。以生動有趣、「有嗰句講嗰句」見稱的阿叔，90年代起活躍於影視圈，亦是知名足球評述員，講波生涯逾20年。在加入影視圈前，阿叔是著名足球運動員，曾效力東方、傑志、流浪，更於1958年東京亞運足球項目中勇奪過金牌，為港爭光！

節目剪輯2006年《新聞透視》的阿叔專訪，談到講波心得，阿叔表示絕不會講述任何資料，更有趣的是，當年為阿叔代勞的正是「萬能鍾」鍾志光。阿叔說：「我叫阿鍾仔講呀，我唔講喇，我嚟講波，我唔係嚟講資料㗎！」

除了不提資料，阿叔講波另一大原則是不談賠率：「我覺得好冇意思，你教人賭波，我根本就唔喜歡人賭波。」極有主見及堅持的阿叔還說：「我打咗21年波，有咩我唔夠膽講？」節目找來當年阿叔與林敏驄同框惡搞「巴士阿叔」經典片段，阿叔更借「巴士阿叔」這個角色，大談講波心經：「唔受得壓力點講波呀？場場精華，早晚直擊！你哋睇波嘅需求，解決咗喇，解決咗喇。」

（即時娛樂）