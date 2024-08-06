邀阿Sa跳《TOXIC!》別具意義 李駿傑恨跟郭富城比舞 (15:36)

李駿傑（Jeremy）最新派台跳唱作品《TOXIC!》，挑戰高難度舞步，他邀請粉絲及藝人大玩dance challenge，昨晚來到最後一擊，Jeremy邀請蔡卓妍（阿Sa）挑戰，為大家帶來驚喜，而這次合作，對Jeremy來說也別具意義。

今次《TOXIC!》dance challenege參與的藝人眾多，除了MIRROR隊友邱士縉外，還有ERROR肥仔、COLLAR、楊安妮（WinWin）、903 DJ謝茜嘉、梁文禮、Woody、阿正、Elsie、以及鄧小巧、吳林峰、雷同二友、Herman@The Hertz、《TOXIC!》MV導演Borry及排舞老師木炭外，最後登場的還有阿Sa。

Jeremy道出了找阿Sa參與dance challenge的小故事，他說：「以前成日聽阿Sa同Twins嘅歌，所以今次玩時，都有透過熟人問阿Sa可唔可以一齊玩，佢好好應承參與呢個challenge，能夠同偶像團體前輩玩，呢件事係好有意思同好正！」

除了一眾藝人外，不少fans也有參與dance challenge，Jeremy感謝大家，他說：「好多fans都有玩，但今次舞步係有啲難，因為特登編難啲，為咗dance challenge自己都準備咗簡單版、正常版、超難版畀大家揀，去到後尾同歌手朋友玩嘅時候再簡化啲，令到就算冇咁叻跳舞嘅，都可以一齊玩，最終有4個版本。玩完之後發覺下次可以舞步簡單啲嘅時候，先嚟玩呢個dance challenge，大家更容易一齊玩。」

同期出歌的還有隊友盧瀚霆（Anson Lo），但今次2人未有互相參與dance challenge，Jeremy解釋：「我同阿Lo成日玩cover，我都有問佢諗住一齊玩，但一齊做嘢嘅時候，時間一定好tight，冇乜時間可以去做呢件事，希望將來有時間玩到啦！」

除了阿Lo，Jeremy期待日後有機會跟郭富城一齊dance challenge，Jeremy心心眼表示：「跳舞梗係一定要有郭富城啦，佢真係好出色嘅跳唱歌手，一定好想同佢合作。」

這次dance challenge為Jeremy留下難忘畫面，Jeremy說：「咁多條dance challenge最難忘係睇到吳林峰跳舞，同埋睇到小巧好勤力練習，都係好難忘。因為我都知呢2位係被我迫去玩，我哋玩之前其實係《三俠四義音樂會》嘅綵排日，我喺錄影之前一日先教佢哋，佢哋真係返屋企練習咗一日，到第2日拍時已經做完騷，明明好攰但佢哋都跳得好好，又用心，好多謝佢哋，同埋見到吳林峰跳舞係好cute囉！」

（即時娛樂）