《法證VI》8.12無綫首播 「恐怖情人」關楚耀翻生？ 蔡潔變殺人犯 (17:31)

新婚的寶英不幸被綁失蹤，事件更與戴著「貓咪面具」的疑似殺手有關。（大會提供）

寶英今季與星柏有情人終成眷屬、並選在寶英讀書的地方大阪步入教堂。（大會提供）

上季已遭Dr.范殺死的董應偉，竟驚嚇地在本季宣傳片中以眼鏡醫生Look「翻生」，Dr.范更成為殺人嫌疑犯。（大會提供）

無綫劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》，將於8月12日（周一）翡翠台首播，《倖存者》主要演員有黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林盛斌、吳業坤、陳星妤、陳少邦、馮皓揚、林正峰及郭珮文；蔡思貝、王敏奕、蔣家旻特別演出。

承接第5季《法證》系列，今季主角繼續是「夢幻偵查鐵三角」—法證代表余星柏（黃宗澤Bosco飾）、法醫代表范佩清Dr.范（蔡潔飾），及刑警代表井柏然（袁偉豪飾）。第6季《法證》至少藏有四大懸念，並主要集中在星柏及范佩清身上。

宣傳片頭兩大懸念是上季主角霍寶英（王敏奕飾）有關，寶英今季與星柏有情人終成眷屬、並選在寶英讀書的地方大阪步入教堂；除了Bosco與敏奕甜蜜咀嘴、敏奕的婚紗Look相當搶鏡！不過甜蜜背後驚現暗湧，新婚的寶英不幸被綁失蹤，事件更與戴著「貓咪面具」的疑似殺手有關。宣傳片加插Bosco四出奔走尋妻，及疑似寶英嗌救命尖叫聲。

另外兩大懸念則與Dr.范有關，上季Dr.范險遭「恐怖情人」董應偉（關楚耀飾）生劏一幕，引發不少熱話，而於上季已遭Dr.范殺死的董應偉，竟驚嚇地在本季宣傳片中以眼鏡醫生Look「翻生」；更令網民好奇的是，根據本季宣傳片，Dr.范似乎再度以刀刺死董應偉，成為殺人嫌疑犯，當中蔡潔落寞失望地說出的一句對白：「點解覺得係我殺嘅？」，令人更好奇本季Dr.范的故事新走向。

（即時娛樂）