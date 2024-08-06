巴黎奧運｜李德能直播期間流鼻血 報平安稱冇事：虛火嚟 (18:56)

奧運賽事進入最後一個星期，HOY TV各專業主持及評述繼續緊守崗位，直擊各大賽事，日前資深體育評述李德能，完成評述田徑男子100米決賽時，突然流鼻血，但李德能仍笑言太刺激，之後李德能和李慧詩受訪時表示，感謝各界關心：「其實賽事嚟到第10日，接近通宵嘅時間都有3日，啲老人家話齋積埋積埋，啲虛火嚟嘅，到咁上下都要爆一鋪㗎喇。」

在流鼻血的那一刻，李德能覺得現場溫情洋溢：「首先要保持鎮定，但原來流鼻血真係唔停就係唔停，嗰一刻唯有老實咁同觀眾講，係呀！我流緊鼻血呀! 希望大家唔好見怪囉！」

對於連日來捱夜做奧運直播，李德能感謝李慧詩照顧，還即場大曬李慧詩送給他的喉糖。李慧詩亦關心對方：「真係要叫德能兄老婆煲夏枯草畀佢清熱，但我好想多謝喺巴黎嘅工作人員，雖然唔係人強馬壯，但係都帶畀我哋好多最新嘅資訊，同埋成個團隊嘅努力，運動員嘅努力，我成日都好驚拖累大家，好多謝大家喺我甩甩咳咳時候幫我。 」

同場的葉姵延表示羽毛球女單韓國安洗瑩擊敗國家隊何冰嬌摘金，何冰嬌可能因西班牙選手馬蓮受傷退賽而缺乏自信：「其實我知道馬蓮因為受傷而退賽，我都忍唔住喊出嚟，因為我同佢本身都係好朋友，上一次喺香港同佢食飯時，有問過佢傷勢，不過𠵱家暫時都唔敢傳短信關心佢。」

對於最後一日做HOY TV評述，葉姵延感不捨：「我為HOY都做過3次評述，開心見到𠵱家奧運熱比自己打波時熱烈好多，我都覺得好開心，好激動!」

（即時娛樂）