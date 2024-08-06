張馳豪拒跟Archie比較 裝備自己先開個唱 冇偶像包袱 自嘲唔夠靚仔 (20:36)

Aska聲稱沒有偶像包袱，反自嘲不夠靚仔，卻有另類賣點。（鍾偉茵攝）

Aska推銷自己的賣點是肯學、肯做、肯試，加上普通話不錯，有信心可以繼炎明熹和Archie之後，進攻內地市場。（鍾偉茵攝）

張馳豪（Aska）參加無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，入行3年唱歌又拍劇，至今近乎零是非或緋聞，予人「少說話多做事」乖仔形象，外間難免將Aska與同樣是《聲夢》出身冼靖峰（Archie）發展比較，後者被力捧參加《亞洲超星團》，再加入男團LOONG 9-V，拍劇集《神耆小子》又佔頗重戲分。

Aska未想過要跟任何人比較，他說：「相信先做好本分和裝備好自己，當機會來臨時，才有本事把握，我不認為是後備或副選，每個人事業或生命步伐不同，每個階段做不同的事，要相信自己節奏，只要做好自己，自然吸引到與你有相同理念的人！」

身形高大加上積極操肌，Aska演繹跳唱歌《Dirty Rhythm》時不時騷肌，吸納更多女粉絲，但Aska卻感到尷尬，他說：「操弗身形只是配合歌曲形象，平時一聽到人大叫我『除衫』，心想『不要搞我』，因為好尷尬！希望大家不要將Aska身形肌肉當成焦點，而是因為我的作品而想起我。」Aska不急於辦個唱，他預設3年期限，盼儲夠一定數量作品才開個人騷。

Aska推銷自己的賣點是肯學、肯做、肯試，加上普通話不錯，有信心可以繼炎明熹和Archie之後，進攻內地市場，如有機會拍真人騷節目，更不介意跳出框框接受挑戰。

唱歌以外，Aska先後參與演出《青春本我》、《美麗戰場》、《反黑英雄》以及尚未播映的《非常檢控觀》，幾部作品的題材和人物角色設定均不同。對他來說每一次帶來不同的體驗，而且開始掌握摸索到演繹技巧，逐步增加自信，有可能是因他自費拜甄詠蓓為師上堂學戲幫助開竅。

Aska聲稱沒有偶像包袱，反而自嘲不夠靚仔，卻有另類賣點：「小時候常陪嫲嫲玩，扮好多古靈精怪又樣衰的表情逗她開心，從那時開始成為我的習慣，我應該有做諧星潛質，可以拍搞笑喜劇。」

欲知專訪內容，請留意明天（8月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）