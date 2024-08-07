陳卓賢尾場個唱 有觀眾遭保安以電筒照眼 右眼失視力至今 (13:32)

MIRROR成員陳卓賢上月25日在亞洲國際博覽館舉行尾場演唱會，有女觀眾散場時被現場的外判保安員以電筒照眼，右眼喪失視力至今未好。（資料圖片）

MIRROR成員陳卓賢上月25日在亞洲國際博覽館舉行尾場《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，有離場觀眾在散場時發生不愉快事件。昨天有報道指化名「YY」的女觀眾離場時踎低綁鞋帶期間，被身穿橙衣的男保安以帶位用的手提電筒先以閃燈模式照着鞋面，然後再以電筒照着她雙眼，YY立即感到右眼視野漆黑一片。YY當時向該名保安表示要投訴，對方默不作聲並轉身離開，另一名身穿黑色西裝的保安則態度強硬要她離場，稱「要投訴就出去投訴」，並指橙衣保安已離開。YY稱當時被多名身穿黑色西裝的人士包圍，一名女保安就拉着她，要她離開會場，最後一名保安經理上前了解及承諾跟進。

YY事後即前往廣華醫院，醫生指情况嚴重，要轉介她到眼科醫院看急症。YY之後再看私家醫生，醫生指右眼視網膜沒受損，眼睛結構正常，但被強光嚴重影響，未知何時復元。報道指，YY的右眼至今仍暫時失去視力。涉事的保安公司事後稱無權限查看亞博閉路電視記錄，向亞洲國際博覽館查詢及綜合資料後無法得知保安身分，建議事主如有需要可報警；而亞洲國際博覽館則表示查證後認為涉事外判員工只以電筒作道路照明，沒有不當行為，建議YY保留求診單據，安排另一部門作保險賠償。

陳卓賢所屬公司MakerVille就事件回應︰「對於近日有報道指，一名觀眾於陳卓賢演唱會尾場被保安員的電筒照射後視力受損，我們確認當日的場館保安由亞洲國際博覽館負責，並注意到亞博館方面已作出回應。我們藉此對該名觀眾致以慰問，期望她早日康復。」

（即時娛樂）