「溜冰皇后」柏安妮入行前溜冰比賽片段曝光 (15:03)

柏安妮入行前是溜冰高手，曾獲得公開溜冰賽及雙人花式溜冰冠軍，後來因為溜冰而獲得入行機會。（大會提供 / 明報製圖）

無綫跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》昨天（6日）一集的主角是1980年代女星柏安妮，有「溜冰皇后」外號的柏安妮入行前是溜冰高手，曾獲得公開溜冰賽及雙人花式溜冰冠軍，也曾為溜冰比賽擔任評判。昨日一集《猜》回顧柏安妮昔日的比賽片段，及她與教練接受無綫節目《體育世界》的訪問片段。

節目開始時播出柏安妮在比賽場上連續旋轉19圈的英姿，她受訪時表示訓練過程刻苦：「朝早要4點就起身訓練，嗰時冇人同我爭場，可以練得集中啲。」柏安妮的教練黃屏讚她聰明、有紀律。柏安妮9歲時初次接觸溜冰，她表示學溜冰的原因跟貪靚有關：「我自小就好好動，我嗰時9歲，睇電視見到人溜得咁靚，覺得我可唔可以咁樣呢？因為我哋細個溜冰，習慣咗喺咁多人面前表演做騷，所以冇咁怕醜。」

柏安妮當年因為溜冰而多了曝光率及拍攝了幾個廣告，之後更因有電影公司想找一名會溜冰的女孩子做主角，因而獲得入行機會。柏安妮入行後的代表作有電影《咖哩辣椒》、《風塵三俠》，她亦是「開心少女組」成員之一。節目重溫她與隊友袁潔瑩、羅明珠和陳加玲的合唱片段，引起網友集體回憶。除了運動及演藝細胞，柏安妮讀書成績亦優異，她曾獲英國牛津大學錄取， 但最終因決定加入演藝圈而放棄機會。

（即時娛樂）