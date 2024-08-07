黃竣鋒前年遇襲曾受重創 拍打戲唔惜身受皮外傷 (15:41)

黃竣鋒2022年8月在深圳遇襲，被兇徒斬了3刀，臉部、左手及左腰嚴重受傷，部分臉皮更被斬甩，被送往醫院搶救後休養了幾個月才康復。（資料圖片 / 明報製圖）

黃竣鋒（Jason）2022年8月在深圳遇襲，被兇徒斬了3刀，臉部、左手及左腰嚴重受傷，部分臉皮更被斬甩，被送往醫院搶救後休養了幾個月。Jason近日在香港拍攝網絡電影《港城風雲之英雄本色》，飾演反派的終極Big Boss。這是他前年無辜遇襲重創後，復出以來首次飾演男主角。

Jason表示這次演出是一個重大挑戰，他在戲中有不少打鬥場面︰「我拍攝打戲時是非常投入，因此不時受皮外傷，今次手部也有皮外傷。工作人員知道我年前曾嚴重受傷，特別緊張及照顧我，我完全感受到大家的熱情，非常溫暖！」提到拍攝時的難忘經歷，Jason表示：「今次是我年前遇襲受傷後，重新復工參演以來，首次演出男主角角色，心理上有難關要克服，害怕自己的演繹不好。我最後提醒自己，心理關口只有自己能克服，所以只有硬着頭皮頂上。最後的演繹效果，導演非常滿意，所以我深信要『永遠相信自己』這個道理。」

談到今次的角色是個非常暴戾的反派人物，Jason笑言是他從影以來最壞的角色：「今次我的角色殺害了近10個角色人物，可說是從影以來殺人最多的一次。雖然角色與我本人正直硬朗性格不符，但卻讓我過足戲癮，希望觀眾能夠喜歡我的演繹。」提到角色的下場，Jason稱稍稍賣一下關子，希望觀眾能收看電影去了解結局。

（即時娛樂）