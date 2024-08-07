泳兒開濕身騷狂黐膠紙打底 黎展峯洪助昇唱得興起除衫 (17:04)

泳兒（Vincy）日前與3位師弟黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）演出在水上樂園舉行的《New Bomb音樂會》，她坦言愈來愈喜歡做戶外騷︰「覺得自己開始有少少比較『E』咗，入面有好多Energy需要放出嚟，所以今年都做咗兩隻歌係特別tailor made for live show，可以同觀眾多啲互動。」事先張揚會以泳衣打底的她當日表示「冇泳衣打底」︰「襯唔到呀，不過我黐咗好多膠紙打底，哈哈。因為驚出汗，怕件衫會跣落嚟。」除了服裝，Vincy在化妝及髮型上也早有準備︰「化妝師幫我化咗個防水妝，髮型師就幫我整咗個wet wet look，流汗都唔會好覺眼，流汗都唔會塌呀﹗見Andy同Aiden佢哋除衫，我冇得除，所以為咗贏取觀眾嘅尖叫聲，我決定換衫，我都唔執輸！哈哈﹗」

原本穿長袖衫的Andy及Aiden唱得興起時都脫去外套。Andy背心上陣，露出結實的手臂，他被問到是否趁機騷肌時說︰「係呀，難得氣溫同埋氣氛適合，展現吓少少操肌成果，亦都偷偷畀自己唞一吓涼。」不過，原來Andy開騷前兩星期弄傷頸︰「所以我做gym都唔敢做得太重，最理想當然係練到上身夠大同靚比例，特別係練多啲腹肌。」Aiden則以窄身短袖Tee示人，他說︰「若隱若現，吊住fans啲胃口先，哈哈。下一次騷自己健身成果。」近日減肥成功的Dark則十分密實，以牛仔褸造型出現。他表示︰「減肥成功係我嘅第一步，之後應該會操吓啲肌肉。我之前已知Andy會除衫，所以喺佢隔籬係有啲蝕，我就唔除啦。」

（即時娛樂）