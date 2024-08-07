鄭伊健11‧23台灣首開騷 未敢再邀舒淇任表演嘉賓 (19:32)

鄭伊健今天（7日）在台北舉行記者會，宣布將於11月23日在高雄巨蛋舉行《HERE ＆ NOW 鄭伊健演唱會2024高雄站》。這是伊健入行37年來在當地的首次演唱會，因拍戲而認識的婁峻碩、第一代歌迷會成員也現身記者會撐場，舒淇、任賢齊也有拍片到賀及預祝票房秒殺。影片中的舒淇邊拍手邊唱《歡迎歌》，之後更捧起手提電腦播放伊健的《全城效應》MV，對伊健說要點唱。她又撒嬌問︰「為什麼這次不需要我做你的嘉賓？」伊健笑對主持說︰「香港有請她，但不能夠經常找她來擔任嘉賓，她很忙，請她是很貴的！」任賢齊在片中點唱台語歌，還推介高雄小吃和欣賞愛河的夜景。伊健即場跟主持人學唱了幾句台語歌《浪子回頭》，被讚唱得有板有眼。

伊健在記者會上表示︰「這是我第一次到這裏做大型個唱，心情上有點緊張，也會有點擔心。過往去了很多不同地方開演唱會，但一直沒有機會來台開唱，其間陸續收到許多粉絲留言。如今終於完成心願，我跟團隊會盡力做出一場精彩的演出，希望每一位觀眾都可以帶着開心的回憶離場，這也是我每次開唱的目標及希望！」婁峻碩之後在社交平台分享與伊健的合照及說︰「大佬，好耐冇見﹗謝謝哥邀請當演唱會記者會嘉賓。11/23，伊健哥要在高雄巨蛋開演唱會，首次台灣攻蛋，期待死，小迷弟肯定要去看演唱會。」

（即時娛樂）