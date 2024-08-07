VIVA自詡人數少易被人認識 發力追趕COLLAR Lolly Talk (21:18)

英皇新女團VIVA獲公司點名力捧，4位成員姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（Val C）、李晞彤（Carina）及馬思惠（Macy）正式出道前，獲安排到韓國兩個月，接受星級排舞師及製作人訓練，順道在當地拍攝歌曲《Topic Killa》及《DTR》的MV。4女表示韓國特訓對她們有很大幫助︰「我們很榮幸，得到曾為IU（李知恩 ）、女團Mamamoo成員頌樂（Solar）及女團XG排舞的排舞師指導，歌唱老師亦曾教過限定女團IZ*ONE，包括IVE成員張員瑛及LE SSERAFIM成員金采源等。」她們表示VIVA走型格路線，沒想過要很性感，除了跳唱，也希望唱慢歌。「我們的性格、長處也不同，可互補長短，而且人數比較少，名字比較易記得，大家更容易認識我們﹗」

Ada、Carina跟女團COLLAR、Lolly Talk是《全民造星IV》的舊戰友，兩女團前年已先後闖樂壇，Ada、Carina今年才以VIVA成員姿態出道。Ada不覺得遲︰「當時仍未準備好，花了兩年時間裝備好自己﹗」Carina則表示︰「是遲了些，要努力一點追落後﹗」VAL C曾休學一年參加HOY TV的《就是青春》並奪得亞軍︰「我當時沒想過入行，現在已讀大學一年級。既然考慮清楚想走這條路，機會來了便順勢一試，即使辛苦亦有信心可兼顧事業和學業。」Macy參加《創造營2020》時已簽約英皇，曾在內地出過幾首個人單曲，也拍過幾套電影。她說︰「公司突然安排我入女團，十分開心﹗我們現在4個人互相督促，沒機會再讓自己偷懶。」

化妝：Cyrus Lee Makeup Team Irene Hung、Davina Cheung

髮型：Ritz Lam、Jeremy Wong 、Kelvin Liu、Taka Chung 、Hiro Chow @myos_hair

造型：Constance Lee、Peli Lam@Constyle

場地：@No.5 Studio

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（即時娛樂）