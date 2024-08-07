馮德倫答應姜濤執導MV原因：咁靚仔點會唔應承 (23:02)

姜濤推出新歌《Every Single Time》MV，這次慢工出細貨，除了特地飛抵台灣，並再次找來羅志祥的排舞老師大目為他編舞之外，更得到馮德倫（Stephen）加持為MV執導，張繼聰譜寫的旋律，更為姜濤帶來靈感，構思了MV中的造型。

《Every Single Time》由張繼聰作曲，姜濤收到demo時正值跟家人外遊，他回憶道：「我收到呢隻歌嘅時候，係我同屋企人去旅行嘅時候，聽到嘅時候真係覺得係一首好適合有mic stand同戴帽嘅歌，腦海即刻想像到呢個畫面，然後就好興奮同佢講話一定要隻歌。」他在去年個唱已演繹過《Every Single Time》，但相隔一年才面世，所以特別感激張繼聰讓他把好歌收起一整年。

馮德倫為MV執導，他曾獲得第18屆台灣金曲獎最佳MV導演獎。姜濤跟馮德倫合作拍廣告而認識，答應的原因？馮德倫笑說：「咁靚仔點會唔應承啫。」又說：「過去拍電影，都鍾意一啲有動感嘅嘢，無論係功夫、動作、跳舞都拍過，而且我都想同年輕人合作下，知道阿姜叻跳舞，所以想汲收下經驗。」姜濤獲馮德倫答應執導後，他先說出自己的想法，但沒有堅持己見，對方是優秀導演，MV製作方面放心交給他，到最後方向跟初想不一樣，他也完全信任會給有不同感覺。

馮德倫也歡迎姜濤提意見，令整個MV製作更加好玩，他說：「阿姜都畀好多想法，有時導演唔係就咁想放乜就乜，可以大家來來回回去溝通成件事，好似我想拍4、50年代film noir（黑色電影）感覺嘅嘢，通常嗰種都好stylish（富有格調）好有風格，講啲好似偵探、好壓抑、好anxiety（感覺驚慄）嘅題材。姜又想舞步加入帽嘅元素，咁就啱晒！嗰個年代黑色電影裡面嘅偵探就係有戴帽，呢個結合會係幾有趣，而且阿姜未拍過黑白嘅影片，現在style圍繞呢個主題去製作，所以都係未做過嘅嘢，今次創新下，我亦都鍾意拍跳舞呢！」

二人的不間斷交流，結果令《Every Single Time》超出姜濤的想像，他透露：「MV裡面舞蹈嘅風格，同埋服裝，以及最後編曲，同我想像中都冇太大出入，因為我哋通常諗咗畫面，先去完成歌曲好多嘅細節，所以冇太大嘅出入，MV完全冇諗過黑白呢個風格，但當我睇返成隻歌嘅畫面，再聽返隻歌，就覺得黑白好match首歌，所以好佩服Stephen可以諗到黑白呢種風格。」今次姜濤再次找來羅志祥的排舞老師大目編舞，當中加入了飛帽的一幕，大目表示知道姜濤要到達台灣以後才排舞，都擔心動作太高難度很難做到，但沒想到姜濤第一次便把帽接住，帥氣十足！

姜濤自爆會在凌晨傳短訊給Stephen，因晚上靈感特別流暢，他說：「我的確有好多靈感係半夜三更先諗到，諗到就會想即刻話畀人聽，包括我嘅監製、填詞，以前都係諗到就即刻講，通常都係半夜三更嘅時間，唔好意思，不過Stephen好好，好遷就，一直都好有耐性去聽我講想做嘅嘢，而喺佢做到嘅範圍內，佢都會做畀我，所以係非常好。」姜濤在日間完成工作後，腦袋還未肯休息，投入構想MV細節，不過有時他的想法未必能夠實行得到，Stephen理解當中原因，道：「阿姜可能唔係好明拍攝嘅困難，例如一決定咗要做啲乜嘢，就要時間準備，好難去改。其實以後拍得多，阿姜就會知道，又或者參與多啲幕後就會知道當中困難，會明白。」Stephen也溫馨提示姜濤：「下次早啲瞓覺，唔好咁夜text我，有時我唔記得熄機，就畀你嘈醒，下次臨瞓唔好諗咁多嘢，同埋唔好飲咁多咖啡。」

馮德倫由合作演出廣告到為姜濤MV擔任導演，他是一層一層深入去認識對方：「阿姜有想法，最緊要係靚仔，（姜：你靚仔好多！）但其實除咗靚仔之外，你睇呢個MV就知道，佢有好勤力排舞，希望拍出嚟大家喜歡，當然有好多人都知道佢係識跳舞，但我希望將佢最好嘅一面、才華表現到畀大家睇，等大家更認識佢呢方面嘅才能。 」

（即時娛樂）