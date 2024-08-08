陶大宇《紮職3》演反派過足癮 鄭浩南掛念兒子拒談前妻 (14:08)

鄭浩南與陶大宇最近在電影《紮職3》中合作，他們表示30年前曾合作過兩套無綫劇，加上大家同是上海人，又是尖沙嘴區老街坊，所以有機會再合作非常開心。鄭浩南稱呼陶大宇為師兄：「大宇1983年入行，比我早一年出道。」

陶大宇自言是電影稀客，今次挑戰演性格凶殘的反派角色，加上合作對手既有舊拍檔又有新朋友，因此倍感壓力。不過，他直言演得過癮：「有場與鄭浩南在麻將館講數，戲味很濃，我十分喜歡。我另有一場跟張繼聰、陳家樂和黃宗澤在車廂內打鬥，是戰戰兢兢地應付了。武指張文傑設計的打鬥招式，令我打得很舒服，而視覺上幾激。」陶大宇透露鄭浩南拍攝執行家法的場面時十分搞笑：「他用棍打家樂時很細力，打阿聰卻大力得嘭嘭聲。導演嗌Cut後，全部工作人員狂笑。」鄭浩南解釋︰「我有老花，阿聰的企位比較暗，令我揮棍時的力度出現偏差。」

鄭浩南事隔20多年再飾演黑幫大佬，表示拍攝動作及赤膊出浴場面也不成問題，只擔心自己身體負荷不來。他說︰「我快將60歲，近20年和馬來西亞一班朋友飲酒飲得很厲害，一餐飯飲幾支烈酒。最近，有兩個朋友因肝病離世。我亦驗出心律不正，本來要做心瓣手術，但不想沒事也開刀，寧願小心點，注意飲食、多做運動。」

鄭浩南兩年前與馬來西亞前妻鮑愛玲婚變，最後人財兩空。他被問到可有結識新女朋友時說：「吓...有責任的，隨緣吧﹗我目前專注工作，早前家裏出了點事，已經平息了，女兒現在回到我身邊，稍後會送她去加拿大讀大學二年班。」至於兒子，鄭浩南不欲多談：「是我的就始終是我的，不想說不應該說的話，也不想再談那個人（前妻）。不過，我也是人，有人性，當然會掛念兒子。」

（即時娛樂）