譚玉瑛爆朱茵當年毋須拍《閃電傳真機》外景 惹同事微言 (16:03)

朱茵、潘燦良、導演劉偉恒昨天（7日）接受譚玉瑛、何基佑及黃筠兒的新城廣播節目訪問。朱茵與譚玉瑛曾主持兒童節目《閃電傳真機》，兩人一見面即熱情打招呼。譚玉瑛說︰「自從朱茵生咗囡囡之後，就冇再見過佢。」何基佑化身小粉絲，遞上燙金Yes卡請朱茵簽名，揚言要好好收藏這張卡。朱茵回憶當年一邊修讀演藝學院課程一邊拍兒童節目，十分辛苦。她說︰「學校有習作，又要返無綫拍兒童節目，同學好難明我點解要拍戲，但我逢一至五返學，周六、日先拍到節目。」

譚玉瑛直言當年有同事曾有微言：「對我哋呢啲返工嘅人嚟講，你點解咁有優待，唔使出外景。」朱茵回想，也不知道當年為何會拍兒童節目。她說︰「嗰時無綫、亞視都去學校揀啲啱佢哋節目嘅人，我係被揀選其中一個，但我只能夠拍兒童節目。我張合約係King Sir（鍾景輝）幫我簽，拍到後尾半年就畢業，我就同無綫講要返去畢業，因為我要攞到張畢業證書。」譚玉瑛透露朱茵當年開工時會問何時收工︰「佢都好抓緊時間，成日盤算幾時收工，但我又計得好準。」朱茵解釋︰「因為我要兼顧學業。」譚玉瑛表示朱茵說話清晰，不會轉彎抹角。朱茵對她說︰「我細個睇你，到入行後同你一齊做節目，喺你身邊學到好多嘢。」

談到時隔10多年再拍劇，朱茵未感到吃力︰「同一班同聲同氣嘅人一齊做嘢好開心，而且香港製作真係好快手，我哋都冇乜甩過，係一個好好體驗，未來日子都好期待好劇本、好角色。」

（即時娛樂）