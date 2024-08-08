同居少女諸事卜｜雲浩影喊戲憶往事淚崩 感動Kayan9896 (16:16)

Cloud在劇中有不少爆喊場面，要Chloe和Kayan9896安慰。（大會提供）

Viu原創劇《同居少女諸事卜》即將於「黃Viu煲劇平台」登場！由雲浩影（Cloud）、吳家忻（Kayan9896）和蘇皓兒（Chloe），聯同郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）及林德信 （Alex）主演，故事講述於同一屋簷下生活的3位不同個性女生，所遇到的愛情問題，首次拍劇的Cloud周旋在「初戀情人」193與「穩交男友」阿Dee之間，被喻為全劇「艷遇擔當」。

「艷遇擔當」絕非易做，周旋在193與阿Dee之間的Cloud，在劇中有不少爆喊場面，Cloud坦言是很大挑戰。拍攝喊戲期間，工作人員為令Cloud蘊釀情緒，開拍前均保持安靜，氣氛靜寂，拍劇初哥Cloud亦表現專業，培養好情緒，埋位時話喊就喊，令拍攝順利。

Cloud受訪時表示：「挑戰都好大，拍攝呢場戲，唔係第一場喊戲，之前同阿Dee分手都喊咗一次，拍喊嘅MV就拍得多，但劇就係第一次，目前最大挑戰就係喊完之後，點樣收拾心情，𠵱家我感受仍然好想喊，因為為咗喊戲，我回想一啲往事，我嘅情緒仲喺呢啲傷心往事入面。」

Cloud又表示跟阿Dee拍攝分手戲非常難忘，大讚對方演戲有感染力，她說：「嗰場戲係喺戶外拍攝，第一次喺戶外轉妝轉頭，感覺好新鮮，同阿Dee合作，佢好有感染力，好犀利，所以非常深刻。」

Kayan9896與Chloe相對較為輕鬆，2人雖首次合作，已經非常熟落，不時有講有笑，Kayan9896表示：「我哋之前係網友嚟，Ig互相Follow，今次拍劇終於深度認識，大家圍讀時都有啲緊張，傾傾吓發現原來呢個女仔好nice。」

問到她們傾談話題圍繞什麼？Chloe指：「我哋有好多題外話，始終呢套劇講談戀愛、𥄫仔，我哋都有傾呢類話題，講自己鍾意嘅類型、以前對象點樣對待自己、以後應該點樣部署。」

講到難忘場口，Kayan9896難忘Cloud的喊戲，感覺揪心，而Chloe則表示難忘跟陸駿光演對手，她說：「陸駿光演非常油膩大叔，佢時刻都會對住我單眼、講肉麻說話，搞到我不斷要忍笑。」

（即時娛樂）