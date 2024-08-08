郭富城婚後少打邊爐愛吃住家飯︰我係一個Family Man (16:34)

郭富城（Aaron）的紅館演唱會舉行在即，他日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問時表示︰「8年前開過紅館演唱會，做完之後，其實覺得都要隔一段時間先再做，最低限度4年。我中間呢段時間一直都係電影產量比較多，估唔到4年又4年，要隔8年先再做，原來8年都係一個幾長嘅時間！（係咪餓咗好耐？）餓？直頭饑荒﹗每次喺紅館做演唱會，都會推到個人去到最高，好期待今次企喺紅館上，可以推到自己幾高。」

Aaron透露今次的演唱會舞蹈都是新編排的︰「喺我嘅團隊當中，有好多舞蹈員跟咗我好耐，有啲結埋婚，但係依然對跳舞有熱誠。今次演唱會，我哋加咗啲新嘅舞蹈員、年輕嘅舞蹈員，可以新舊融合，大家一齊交流，而且今次又有美國排舞師嚟幫手，協助同提升佢哋嘅舞蹈同技術。」

他被問到可會培育女兒跳舞時，表示兩個女兒也遺傳了他的跳舞細胞，會「自動波」跳舞。Aaron說︰「佢哋2、3歲嘅時候已經上芭蕾舞堂，亦有學唱歌。不過，我會畀佢哋自由發展。我唔係一個專制嘅爸爸，佢哋鍾意就畀佢哋試。我已經教定佢《想見便遇見》呢首歌嘅小動作。」Aaron又說：「咁多年嚟，我都好好控制飲食，平時已經On Diet，尤其是依家係爸爸，間唔中好似放假時都要帶小朋友出去食飯，佢哋好期待，我覺得作為爸爸係應該。」Aaron一向愛吃火鍋，但他說現在已很少打邊爐︰「呢7年通常都喺屋企食飯多，因為我係一個Family Man，人生改變咗好多。」

（即時娛樂）