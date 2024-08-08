靠「城寨殘兵」群組保持聯絡 胡子彤讚劉俊謙身形靚 廖子妤恨做打女 (22:12)

Marf直認有語障和分享慾，朋友、經理人和男友都習慣她的表達方式。（鍾偉茵攝）

《九龍城寨之圍城》演員林峯、胡子彤、張文傑、廖子妤及小演員王尹菁（魚蛋妹），今天（8日）出席時尚品牌位於尖沙咀的專門店開幕酒會。

他們透露《九龍城寨》系列的前傳和終章劇本，已構思到差不多完成，眾人等待導演鄭保瑞的號召開工。林峯、胡子彤、張文傑受電影帶挈密密見人，今天再合體出活動吸金，當中穿貼身針織上衣配裙褲登場的胡子彤最搶鏡。

他們解釋由於「信一」劉俊謙忙拍新戲，未能出席，但4子保持聯絡，爆他們電話群組名叫「城寨殘兵」，因拍戲期間他們4人被打至傷痕纍纍，他們在群組約齊人慶功，度期都有一定難度。

有報道指打算開拍《信一傳》，張文傑稱略有聽聞，但不知詳情。林峯說：「《城寨》的前傳和終章劇本，基本架構已經度得差不多。如果每個角色都開拍前傳，豈不是要由頭打到尾，打得好甘？最緊要劇本有得發揮，等候鄭保瑞導演安排，他好似忙到12月。雖然未知幾時會開工，但我們隨時準備好，亦期待有新演員加入。」

一直努力操練至弗身形的胡子彤表示如果劇情需要，不介意騷肌，笑言如戲中安排4子有浸浴或浸溫泉戲，豪言自己一定是最弗最大隻，又讚劉俊謙近期經操練後，身形也不錯而且更打得。

廖子妤和魚蛋妹期待參與拍《九龍城寨》系列電影，9月將升讀小學五年級的魚蛋妹，會在周末和假期才拍戲，以免影響學業。廖子妤盼有機會跟4子大顯身手，她說：「除了想爭取加戲分，我亦恨做打女。可是拍《城寨》一場拿起鐵鑊打伍允龍戲，因自己太蠢，試位時已弄傷膝蓋，現在仍留有疤痕，自知年紀不少，腰痛都好想打。」

廖子妤母親從馬來西亞來港，亦跟未來女婿小野（盧鎮業）見面，用「外母見女婿，口水嗲嗲啼」形容，她說：「我兩個妹妹已婚，我沒有太大壓力，媽咪只提醒我不要嚇走男友，要好好對待和相處。現在和男友相處穩定和開心，有傾過結婚，未定日子，只知如果香港同馬來西亞兩邊擺酒，要用好多錢，所以先搵錢。」

COLLAR成員邱彥筒（Marf）早前欣賞完電影《龍捲風》，在社交平台以不用入戲院看來評論，引起網民抨擊，之後她為失言道歉。今天她重提此事，直認有語障和分享慾，朋友、經理人和男友都習慣她的表達方式，她說：「以後會多在網上開live說話，因為對鏡頭或者面對記者時，說話會比較謹慎不會亂講。」

相關新聞：宋慧喬出席品牌活動揮手派心 閃現不夠1分鐘

（即時娛樂）