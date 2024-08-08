音樂劇《MAMMA MIA!》好評如潮 群星打邊爐歎海鮮慶祝 (22:31)

英文原版音樂劇《MAMMA MIA!》香港站，現正於香港演藝學院歌劇院熱演，每場觀眾反應均十分熱烈，大讚音樂劇笑點百出，演員歌精舞勁。

音樂劇主要演員趁休息日抽空遊香港。扮演Sophie的Ellie Kingdon「男友」

George Maddison、「閨密好友」Freya Humberstone、Farirayi Garaba、扮演媽媽Donna的Steph Parry、飾演Tanya的Sarah Earnshaw與擔綱Rosie的Nicky Swift，以及音樂劇中的「3位爸爸」Stuart Reid、Bob Harms及Richard Standing，一行10人前往火鍋店，品嘗港式地道打邊爐。

開餐前， Ellie拿起相機與劇中「男友」George玩自拍， Freya與Farirayi體驗用碗飲啤酒，還不忘用筷子砌出代表《MAMMA MIA!》的「M」字，而Steph、Sarah與Nicky則拿起餐具大擺甫士影相。

火鍋湯底滾起後，眾人隨即起筷，搶吃手切肥牛、象拔蚌、牛丸及炸魚皮等，還有打邊爐必食的即食麵，Ellie更嘗試「混醬」；將蒜泥、豉油、辣椒等醬料混起來，相當識食。Ellie表示過往曾試過打邊爐，但食材沒有這麼豐盛，大讚肥牛最好味。Ellie稱來港個多星期，抽空外出品嘗香港美食，相約Freya Humberstone和Farirayi Garaba到旺角女人街歎中菜，最喜歡吃港式點心，特別是蝦餃。

（即時娛樂）