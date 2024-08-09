香港青少街舞隊躋世界舞蹈賽5強 MIRROR楊樂文拍片打氣 (12:12)

由電影《狂舞派》演員劉敬雯（奶茶）擔任教練的本地街舞青少隊伍「FUNKY HEOROES」，上月尾在美國洛杉磯舉行的世界舞蹈大賽《World Of Dance》國際總決賽2024中躋身青少年組5強，並於成年組青少年組混合賽的決賽中勇奪TOP 10位置，寫下目前香港舞者的最佳紀錄，為港爭光！FUNKY HEROES是劉敬雯在2015年創辦，是今次比賽中唯一一隊純街舞團。FUNKY HEROES至今已在本地舞蹈比賽上得過20次冠軍，並曾於2019及2023年贏得《World of Dance》香港決賽青少年組冠軍。

劉敬雯說︰「我哋真係用街舞打入《World Of Dance》﹗其他地區每隊有20個人，我哋係9個人咋，真係好唔容易，我覺得佢哋同我自己都好叻﹗見到佢哋咁努力去追呢個美國比賽夢，令到我都有番團火。雖然我已經好多傷患，唔可以再比賽，但係會用自己嘅十成功力推佢哋上世界舞台！今日，我哋做到啦！入到TOP 5，大家都狂喊，雖然有人會覺得5強啫，又唔係攞第一，但過程真係好唔容易，個個都係喺香港高壓環境下成長，真係好叻！我會繼續將呢個『狂舞』精神傳畀佢哋！」

劉敬雯感謝曾一同拍攝《狂舞派》的MIRROR隊長楊樂文（Lokman）︰「FUNKY HEROES之前同佢拍咗《如果電話亭》MV，我已經好多謝佢令呢班小朋友得到呢個咁好嘅經驗。今次，Lokman開緊工都拍咗條片幫我哋打氣，真係好感激佢！」

（即時娛樂）