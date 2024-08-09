武替道｜劉俊謙伍允龍蔡思韵再合作 董瑋聯手孖仔導演向香港武師致敬 (13:26)

劉俊謙、董瑋、伍允龍、蔡思韵等主演電影《武替道》將於9月26日上映，《武》片透過武師替身道出1980年代武打演員的辛酸經歷及對電影的貢獻，藉以傳承香港動作電影。除了一班年輕演員，導演梁冠堯、梁冠舜請來近年甚少在幕前主演的動作演員兼7屆金像武術指導董瑋出山，在戲中飾演性格固執的過氣武指。

動作演員出身的孖仔導演梁冠堯、梁冠舜，曾執導多部獨立短片。《武》片是他們執導的首部劇情作品，戲中重現1980年代香港動作電影黃金盛世的戲味，如尖東海旁天橋、尖東一帶商業中心扶手電梯等拍攝背景，均是當年電影常見的打鬥埸面取景地點。兩位梁導演說：「香港動作電影最風光的時代，正是香港的黃金時代。《武替道》透過過氣武打明星『森』的高底起跌，反映出香港動作電影的高峰低潮。森重出江湖將武師的專業精神傳承給年輕人，寄望他能繼承前人拍好香港電影，這正正也是我們的願景。如今香港動作片以至整個電影業都面臨困境，但仍有一班年輕電影工作者奮鬥拼搏，希望重振香港電影昔日光輝時代。」

電影公司發放《武》片的最新海報及首條預告片，從海報見證讓人感動的情懷。一位看不清模樣的演員，從爆破火海中高處躍下，跳向地上一片紙皮盒海，簡單的動作戲背後蘊藏不為人知的辛酸史。1970、1980年代沒先進電腦特效下，不論電影背後的武替、幕前的動作演員，很多高難度的動作背後，其實有賴一班不怕危險為電影賣命的武替演員，諷刺的是他們最後也只能用紙盒保命。眼前一堆不起眼的紙盒，正好道出一代接一代武師經歷的辛酸，以及對這份工作的熱誠和精神。

董瑋在預告片中快而狠的將簡單一個「打」字說出；看似是武師的劉俊謙從樓梯狼狽地滑下，說出當時的香港電影便是以動作見稱。正如董瑋所說：「以前啲港產片，邊個唔係搏盡？無論幾大風大浪，團火唔可以熄！」

（即時娛樂）