龐景峰約劉溫馨睇首映拒談是否拍拖 稱女方未見過郭秀雲 (15:08)

緋聞男女龐景峰、劉溫馨昨晚（8日）前後腳現身《邊緣禁地：沙丘喪戰》首映禮，戴帽和口罩的劉溫馨最初拒絕合照及一同受訪，連一個人的照片也不願拍，左閃右避，最後龐景峰主動上前與她合照。

龐景峰受訪時拒談是否與劉溫馨拍拖，稱私人事不回應。他自言目前從事教育工作，不想曝光太多私生活及就娛樂性新聞回應太多。對於有指母親郭秀雲對劉溫馨印象一般，龐景峰澄清她們互不認識及從未見面。至於是否沒打算安排兩人見面，龐景峰說︰「很忙，未有時間做這些事，我稍後要拍兩部電影，又要為港姐擔任武指。」談到劉溫馨在社交網為他宣傳新道館，龐景峰表示很多朋友也幫忙宣傳。他透露有教劉溫馨功夫，讚她有武打潛質、學得快，相信只要有心，任何人也有資格做動作演員。

龐景峰否認劉溫馨離開TVB是為了助他打理新道館︰「我不會得罪無綫及任何人，不能代表她說話，而且我不太清楚。她在TVB 10年，離開就當休息一下。她完約2、3個月，也有在外面拍劇。」龐景峰表示和舊愛Hailey分手大半年，他被問到是否回復單身後才跟劉溫馨發展時說︰「不談感情事。母親較喜歡Hailey？事情已過去，沒必要再回答。」

最初表明不受訪的劉溫馨後來願意接受傳媒訪問，承認是與龐景峰一同看首映，但否認與對方拍拖。她跟男方口徑一致，稱不談私人事，目前希望專注工作。劉溫馨說︰「希望有更多人找我工作，不想偏了方向在私生活上。」她承認有跟龐景峰學功夫，希望多一項技能，有興趣拍動作戲。

（即時娛樂）