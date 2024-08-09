美國華裔小姐總決賽 陳展鵬任嘉賓唱功獲讚 何楚寧膺4料冠軍 (17:06)

《2024年度第21屆美國華裔小姐競選》總決賽，於8月3日舉行。10位決賽佳麗才貌雙全，都是著名學府學霸，她們經過選美2個月特訓，在決賽舞台上爭奪頭銜，最終劃下完美句號。

「美國華裔小姐」結果由奪得「完美體態獎」、「最佳旗袍美態獎」、「最佳晚裝演繹獎」的大熱何楚寧，勇奪四料冠軍、亞軍潘家蕊、 季軍張丁元，來自香港入讀紐約大學的李慧明則奪「最佳短片獎」。

10位候選佳麗一身牛仔風舞蹈揭開當晚比賽的序幕，緊接是晚裝，泳裝，辯論，才藝三強，旗袍，五強問答和傳承精神。今年的節目跟往年不同，開場舞佳麗們以美國牛仔風的造型亮相，接下來的環節採用西部牛仔雙人決鬥精神，考驗她們反應與口才，看看誰會是才貌雙全的代表。節目內容緊湊，因為應屆佳麗都是學霸高材生，大會把以往泳衣問答改為辯論方式，讓佳麗在舞台上互鬥才智。

決賽特別嘉賓邀請視帝陳展鵬，早前他主演的電視劇《逆天奇案2》受歡迎，在出發前還忙著趕拍《巨塔之后》。當晚陳展鵬不單和10位候選佳麗在台上互動，台下觀眾大飽耳福，他演唱《不再猶豫》，之後唱張國榮的《今生今世》和《沉默是金》向張國榮致敬。

接著泳裝環節，佳麗以辯論方式考驗口才和急智，精彩的對答，讓觀眾了解到學霸魅力。在才藝選拔賽最強三位佳麗，當晚表演有4號俞宙彈奏古箏﹑8號潘家蕊表演爵士舞﹑10號何楚寧表演中國古典舞。

泳裝環節後，陳展鵬再度出場演唱《友共情》與現場觀眾握手合照，場面熱鬧，展示出視帝魅力，之後他再唱《歲月如歌》及劇《逆天奇案2》插曲《後悔萬年》，而10位佳麗穿旗袍展示優雅氣質。

（即時娛樂）