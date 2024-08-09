《忠烈楊門》首演 楊家將大曬冷場面震撼 梁燕飛演穆桂英出色 梁非同反串楊文廣俊俏受歡迎 (20:03)

楊門由壽宴變喪事，太君與文廣準備應戰（上圖）； 穆桂英與楊文廣整裝要上戰場，型格十足。（大會提供）

施姐（上圖）一再突破創新，《忠烈楊門》掌聲不絕； 一眾演員台上答謝觀眾支持。（大會提供）

王志良演楊六郎，他亦是劇中唯一生還返國。（大會提供）

由粵劇出品人彭美施（施姐）總策劃，汪明荃（阿姐）率領當今粵劇界超過10多位文武生及花旦，集合台前幕後逾170人龐大陣容，新編粵劇《忠烈楊門》昨晚（8日）起，一連4晚假西九文化區戲曲中心大劇院公演，4場門票爆滿。

觀眾讚嘆施姐如何在3個多小時演出內絕無冷場，融入連場激戰武場，更有令觀眾催淚情節，第一幕楊家將一眾文武生與花旦，由佘太君率領同台大曬冷，已令觀眾嘩聲四起，感覺震撼，加上武打、擊樂、音樂、燈光、特技與服裝交融下，觀眾叫好之聲與掌聲此起彼落，各方戲迷留言感謝只有施姐功力，才能成就這一台經典好戲。

班主施姐在謝幕時表示，今次台前幕後總共動員170人參與，因為她很喜歡《十四女英豪》與《楊家將》故事，將兩者集合為一齣戲，她問觀眾是否收貨，觀眾大聲回應「收貨﹗ 」阿姐即附和回應：「明天會演得更好! 」

施姐在頭場雖獲好評，但她未有自滿，表示定會檢討改進，期望未來3場演得更好。她更特別多謝擊樂領導高潤權，以及音樂領導彭錦信與武術總監韓燕明3位大師協力，才有亮麗表現。

施姐補充表示首晚整個演出，仍有很多不足之處，會提意見商討改善，由於今次以群戲為主，各演員的戲分安排上難盡善盡美。

吳美英在《忠烈楊門》任藝術總監亦盡心盡力，今次參與演出因為人太多，最困難是夾練習時間，她亦盡量出席每小組排練，她在台上表示：「今次擔任藝術總監，是戰戰兢兢心情，尤其是Liza姐助陣，我本身也挺大壓力，因為阿姐曾演過《楊門女將》穆桂英。」阿姐聞言笑稱：「今次我升呢啦﹗」

《忠烈楊門》一班文武生與花旦與武師們連場對打，都是重點精髓所在，其中《金沙灘大戰》楊家七子去僅一子回，由廖國森飾演的楊令公聯同七子：宋洪波飾楊大郎、詹浩鋒飾楊二郎、 符樹旺飾楊三郎、鄺紫煌飾楊四郎、 陳景銣飾楊五郎、王志良飾楊六郎及李秋元飾楊七郎，與敵方大戰被伏擊，連場激戰觀眾目不暇給。

《天波府變天》由喜事變喪事，佘太君披甲領軍楊宗保遺孀由梁燕飛飾演穆桂英及梁非同反串飾演楊文廣，再加上梁兆明飾演呂超大將軍﹑王希穎飾楊大娘、司徒凱誼飾楊二娘、吳思穎飾楊三娘、陳玬橦飾楊四娘、林芯菱飾楊五娘、林穎施飾楊六娘、黃小鳳飾楊七娘及曉瑜飾楊排風，一起殺敵武打場面，梁兆明協助楊門女將擔起勇將對打，觀眾拍手打氣，施姐選梁燕飛演穆桂英，果然不負所望打得出色，新貴花旦梁非同今次反串楊文廣造型俊俏，贏得觀眾喜愛。

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（即時娛樂）