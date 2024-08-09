Di-Dar音樂劇場｜葛民輝Sica合照似父女 34歲岑珈其演學生 跳到嘔白泡 (20:29)

《Di-Dar音樂劇場》由今天（9日）起，一連多日於葵青劇院公演，今午總綵排。（林蘊兒攝）

葛民輝與何Sica合照時被指似父女；34歲已為人父的岑珈其，亦穿校服扮學生，綵排時台上邊跳舞邊嘔白泡，非常惹笑。（林蘊兒攝）

梁祖堯、湯駿業、邵美君擔綱演出的舞台劇《Di-Dar音樂劇場》，由今天（9日）起一連多日於葵青劇院公演，今午總綵排。除邀請葛民輝演校長，幾位年輕一輩包括何洛瑤、鄧家杰、杜曦駿則扮演學生。34歲已為人父的岑珈其，亦穿校服扮學生，綵排時台上邊跳舞邊嘔白泡，非常惹笑。

葛民輝（阿葛）相隔12年再演舞台劇，與何洛瑤（Sica）合照時被指似父女，他謙稱向新人偷師學習，大讚岑珈其教Sica打側手翻，她學得很快便上手。Sica聞言說：「雖然阿葛是大前輩，但是合作沒有壓力，因為他親民沒架子，有他在場，大家演出安心好多，又會細心分享他的經驗，教我留意咬字發音要清晰。」

阿葛上星期完成軟硬拉闊音樂會，緊接參演舞台劇，他解釋劇團當初已認定由他演校長角色，故一早應承。他指劇中的唱歌跳舞環節，只需輕鬆負責穿插，跟著跳就可以；重提軟硬在亞洲博覽館演出當晚，嘉賓反映場地有塞車問題，所以如果軟硬計劃開Part 2地點屬意紅館，正等待申請日期批准。

梁祖堯與湯駿業同樣讚阿葛沒有架子，而且主動留低陪其他演員排練，更帶備牛腩煲慰勞大家，感覺幸福。他們亦欣賞岑珈其：「他很快便掌握到演舞台劇的節奏，好叻而且有天分， 經過今次之後，應該會好多人找他演出，變成搶手貨，唯一缺點是他本人超緊張。」

梁祖堯預告劇中有一幕Medley，演員需瘋狂又跳又唱長達20分鐘，非常好玩，也是一個挑戰。因劇中有撞鬼環節，正值盂蘭節，為求演出順利，他們事先已請師傅舉行拜神儀式，每人又獲贈靈符求安心。

（即時娛樂）