方皓玟盼演《開心速遞》 鍾柔美放天燈寫錯字影響許願？ (20:39)

鍾柔美透露大學聯招放榜結果不理想，現在收集家人、老師、朋友意見，再挑選合適科目報校升學。（鍾一虹攝）

方皓玟最近被談論多亮相無綫，她表示剛好有籌款騷適合唱自己的歌，不排除再有合作，想嘗試參演《愛‧回家之開心速遞》。（鍾一虹攝）

方皓玟、周吉佩（吉吉）、王灝兒（JW）、鍾柔美，今天（9日）日到灣仔會展出席《星光熠熠耀保良》拜神儀式，本來有份參與其中的龍婷未有現身，傳她受與丘亞葵緋聞影響被飛出節目，身為TVB Music Group總裁的何麗全透過公關表示，龍婷不在香港未能參與演出。

周吉佩表示對安排不清楚，總之收歌單時，已知道跟「中1生」李佳、羅啟豪和「中2生」古淖文、顏米羔、譚輝智大合唱，大家分段落已夾得整齊，問到知不知龍婷近况？吉吉說：「早前有發短信給她，她說打搞到大家不好意思，知道她正在休息。」

「中1生」支嚳儀被指做金手指搞是非及玩杯葛，吉吉認為只是傳言：「大家合作2年，知道有些報道與事實有出入，對她從沒質疑。」

JW是支嚳儀參賽時的介紹人，聽到對方最近受是非纏繞，自覺要負責任，都有關心對方：「我都有不開心新聞，做這行會有辛酸，叫她保持正面，好多事聽完就算，不用解釋太多，不用去理，好快就會過。」

方皓玟認同JW，面對是非最好的手法，就是不要想太多，她會努力令自己開心生活，再發揮感染力。提到最近被談論多亮相無綫，她表示剛好有籌款騷適合唱自己的歌，不排除再有合作，想嘗試參演《愛•回家之開心速遞》，久不久看到這個劇覺得好搞笑。

鍾柔美透露大學聯招放榜結果不理想，現在收集家人、老師、朋友意見，再挑選合適科目報校升學。她笑言早前到台灣放天燈，祝願升學順利，求心儀大學時寫錯為心「義」大學，可能因而影響許願效果，她說：「大家不用擔心，我不會不讀書，會繼續升學。」

（即時娛樂）