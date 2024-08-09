DJ阿正11月麥花臣場館開Talk騷 化身華麗DIVA影宣傳照 (21:07)

由商台DJ黃正宜（阿正）主演的Talk騷《正DIVA》，將於11月1至2日在旺角麥花臣場館舉行。今次是阿正首度擔大旗，化身華麗矚目DIVA，上演2場Talk騷，公開售票將於8月21日（星期三）上午10時開始，在Cityline正式發售。

DIVA源自意大利文，指不同界別中的優秀女性代表，阿正相信「每個人都可以成為一次焦點！」她承諾在首個個人騷施展渾身解數，為觀眾帶來驚喜表演：「我想將幻想過嘅嘢做晒出嚟，好似棟篤笑、唱歌跳舞、小劇場，仲有同觀眾互動嘅環節，最好加埋煙火爆破、水花四濺嘅舞台效果，又想試下飛鋼索入場，或者玩空中飛人，仲會邀請我嘅好朋友朴寶劍同埋 Chris Hemsworth，希望佢哋到時得閒擔任嘉賓啦！」

阿正日前化身成DIVA，戴上閃耀奪目后冠，身穿華麗牛仔布宮廷長裙，在鋪上似魚檔地板的紅地氈，為《正DIVA》拍攝宣傳照。阿正親解今次宣傳照的破格造型：「想做到君臨天下，但又出身平民嘅感覺，希望Grand得嚟又貼地，就好似今次《正DIVA》呢個Show。」阿正又指服裝設計師，特別選用牛仔布縫製長裙，原來蘊含她早期在商台工作回憶：「一開始做《早霸王》時，我日日都著同一件牛仔褸，又成日掛住員工證，畀森美大哥笑我似Madam，所以牛仔褸就變成咗我嘅Signature（個人特色）。今次裙襬用上100碼布，大概相等於100米，如果保特喺上面跑，都要用9秒幾先跑完。」

被問及會否將這個DIVA造型搬上麥花臣舞台，阿正保持神秘：「我都好希望大家親眼睇到我點Carry呢個破格造型，但會唔會改裝，或者改成低胸裝就未知啦！」

（即時娛樂）