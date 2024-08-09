韓女團ITZY襲港 4成員曬美腿騷纖腰 逾千粉絲迫爆商場 (21:22)

隊長禮志道：「我們好用心去準備今次演唱會，會有好多表演，亦會在舞台上和大家傾偈。」（鍾偉茵攝）

韓國人氣女團ITZY的4位成員有娜、彩領、留真及禮志，明天（10日）於亞洲國際博覽館舉行2ND WORLD TOUR《BORN TO BE》香港站，今晚（9日）率先到銅鑼灣商場舉行半小時粉絲見面會，吸引逾千粉絲迫爆幾層商場，商場外亦企滿粉絲，在場有警察維持秩序。

4位成員穿上銀色外套配黑色短裙，大騷纖腰長腿，一上台即惹來粉絲尖叫，她們以廣東話介紹自己：「我哋係ITZY！」還向粉絲擇手、派心心及飛吻，隨後即進入由司儀發問的問答環節。被問到相隔1年再來港開騷，今次有什麼亮點，隊長禮志道：「我們好用心去準備今次演唱會，會有好多表演，亦會在舞台上和大家傾偈。」

彩領大讚香港粉絲熱情，令她們每次都期待。問到有那首歌曲推介給新粉絲？禮志說：「太多歌了！」還帶領粉絲即席合唱幾句歌曲《Not Shy》。

被問到有演出壓力怎舒緩？有娜說：「見到粉絲好幸福，壓力便會沒有，寫日記和冥想，再好好休息。」她表示還有和最喜愛的人品嘗美食，更以廣東話舉起拇指高呼：「珍珠奶茶，世一！」禮志表示曾吃過新鮮出爐蛋撻，希望今次兩種撻皮都可以食到。

留真每次巡唱房間都會添置加濕機，保護喉嚨養聲，每次她想到雲吞麵都想快來香港，引得彩領也希望今次嘗試食雲吞麵。有娜及留真透露巡迴期間，在飛機均會睇劇和電影解悶。

尾聲4位成員分別道出送給香港粉絲的話，禮志說：「每次粉絲都好熱情迎接我們，希望今次能給大家美好回憶。」留真亦稱：「上次來港非常開心，是好好回憶，希望今次都有。」彩領指香港站是巡迴最後一站，希望粉絲在她們身上有美好回憶，有娜就大騷廣東話道：「MIDZY（粉絲暱稱），我鍾意你！」各成員亦嘗試講廣東話送給粉絲，分別是留真的「好幸福」、彩領的「我愛你哋」及禮志的「心心」，最後她們一起以廣東話讚粉絲：「你哋好正！」

（即時娛樂）