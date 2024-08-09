巴黎奧運｜陳懿德任直播主持獲讚 為做足準備近乎斷六親 (21:41)

無綫奧運開播至今，無論是巴黎特派專員、或是直播間的主持及評述的表現獲讚，繼何振然、方力申、連翊希、鍾志光及黃庭鋒後，2021年港姐出身的「東張女神」陳懿德（德德）亦獲好評。

德德擔任奧運主持期間，有顯著進步，由初初帶點緊張，去到近期已變得恰到好處，就連語速及語氣亦與專業評述無異，加上對資料的熟悉度，及經常向鏡頭展現燦爛笑容，不少網民紛紛湧到德德社交平台留言。

談到為韓國羽毛球代表安洗瑩半準決賽擔任評述獲讚，德德受訪時透露只是臨時拉伕：「平時我哋有專業評述，但咁啱嗰日評述喺巴黎塞車，未可以On Air住。我嗰日都有做咗啲功課，例如搵咗安洗瑩同當時佢嘅對手各自嘅資料，例如世界排名同之前對戰過幾多次及戰績等，加上平時聽佢哋講評述聽得多，我就學咗少少咁。我好開心咁啱有呢個機會應用到，等觀眾可以更了解場賽事，我覺得我哋做奧運主持，運動員先係主角，希望每次做主持時，啲觀眾會對嗰項運動同相關運動員加深認識。」

談到奧運主持工作獲好評，德德感謝同廠前輩：「一定要多謝鍾sir同King sir同咁多位專業評述，我每日都會觀察同睇佢哋點樣去做live同講比賽，因為每一位主持或者評述嘅風格都唔同，就可以吸收到唔同嘅嘢。而我每日完咗廠，都會問番體育組、節目監製、導演、鍾sir 佢哋覺得我做成點，有冇咩要改善嘅地方；之後返到屋企會再睇番自己做嘅錄影，反思一下，例如支咪有冇攞得太高，或者比起其他主持我係咪太正經、唔夠放鬆。就算唔係我當值，我都會留意其他主持做成點，從中學習。」

除了奧運期間，德德的事前準備功夫亦是做到十足，更近乎斷六親：「我奧運前幾個星期已經冇出去食飯或約朋友，一係返工，一係喺屋企準備資料，例如睇番啲選手之前嘅比賽片段，等自己掌握基本背景資料之餘，亦了解埋選手嘅比賽風格同side story，等主持嘅時候可以多啲角度同觀眾分享。」談到準備功夫，鍾志光早前在節目中大讚德德開廠前做足準備，其中詳盡的筆記更是德德的秘密武器：「佢筆記紙寫一大張。」

談到奧運返工安排，德德在17天之中有2天休息日，最長試過連續開10日工：「有時係下午直擊，有時係深夜，有時係chat room，所以都有適當嘅休息，大家唔使擔心。」

（即時娛樂）