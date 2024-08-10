郭偉亮被指拒找女團XiX新歌MV數︰我都唔知發生咩事 (14:43)

郭偉亮擔任女團XiX的經理人後，未夠一年已因「家長干預難磨合」而「踢走」莊殷玥（Vici）。（資料圖片）

郭偉亮被指不滿女團XiX的新歌MV成品，而拒絕付款予幕後團隊，他向傳媒澄清一早已付全數予導演，不知道發生何事。（資料圖片、XiX Ig圖片 / 明報製圖）

參加《聲夢傳奇2》入行的女團XiX，正式出道時由原來的6名成員變5人少女組合，豈料未夠一年再有變動，經理人郭偉亮（Eric Kwok）因「家長干預難磨合」而「踢走」莊殷玥（Vici），餘下良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）及鄧曉殷（Kiele），但有計劃公開招募最多兩名新成員補缺口。XiX上月中推出新歌《Pretty Good》，MV於歌曲面世當日上架。不過，時隔接近一個月，卻有疑似MV幕後工作人員在網上炮轟Eric Kwok因不滿MV成品而拒絕找數。

該名疑似MV製作人員的網民在網上發文︰「幫佢做完XiX嗰MV，傾好曬Details，片都出埋，你呢條女都踢走埋，依家同我講唔滿意做咗出嚟嘅嘢所以唔畀錢？好多錢咩？已經Cut咗Budget啦。」他在文中指Eric Kwok和太太葉佩雯當日也在場，卻又表示不滿，令他百思不得其解，希望Eric Kwok勿再生事端，要捧女團就要事前計劃好。

XiX所屬的環球唱片向傳媒表示已付MV費給Eric Kwok的公司，而Eric Kwok則說︰「已找晒數畀導演，我都唔知發生咩事。我唔認識發文嘅人，如果佢收唔到錢，請佢聯絡番總統籌導演。」

（即時娛樂）