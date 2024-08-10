黃心美走訪老店感受情懷 難忘拍攝外公生前最愛零食品牌 (18:10)

黃心美（Scarlett）主持的港台電視31節目《香港故事-老店情未了‧貳》下周一（12日）首播，節目發掘蘊藏在老字號店舖裏的人情味，細看店東如何把金漆招牌和經營之道傳承給新一代。

Scarlett拍攝時走訪了半島酒店、金綸校服、蛇王芬、勝利香蝦廠、錦興粉麵廠、甄沾記、盛記大排檔、陳廣記珠寶及永利威酒業9家老店。她說︰「若不是這次工作，我未必有機會接觸那些不曾認識的老字號，更遑論了解他們的守業故事。在今時今日的大環境下，各行各業也有經營上的困難，但實際情况，我卻不甚清楚。親身接觸過那些一代傳一代的老店後，我能感受到接班人的壓力。儘管生意難做，他們仍然很想把品牌做好。能夠從當事人口中聽到動人故事，我覺得最難能可貴，例如甄沾記的負責人雖然已屆退休之齡，但因為捨不得爺爺和爸爸一手創立的品牌，所以說服姐姐一齊東山再起。」

談及最難忘的拍攝經歷，心美想起蛇王芬︰「訪問那天，我其實要茹素，但工作需要，唯有向菩薩『請一日假』。我當天體驗了多種新嘗試，包括拆蛇肉，希望菩薩原諒我！拍攝當日，我還看到老店的主廚示範失傳手工菜『仙鶴神針』，一嘗名菜的味道。」Scarlett透露外公生前最喜歡食甄沾記椰子糖，因此最期待訪問這老字號的故事。她說︰「最初節目組表示未必成功做到訪問，我確實有點失望，幸最終能成事，拍攝過程亦很愉快。」

（即時娛樂）