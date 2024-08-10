周殷廷自言愧對家人多年 公開續約環球唱片首要條件 (18:51)

周殷廷（YT）出道9年，今年才推出首張個人專輯及開第一次個人演唱會。他日前接受商台《星光背後》訪問，回憶開騷時最感動是看到台下支持自己的家人與樂迷。YT說︰「最感動係見到所有人坐喺觀眾席﹗平時喺商場表演，係人經過望吓你，依家係有人用血汗錢買飛嚟睇，好唔同，真係好感動﹗我表演時望到屋企人，希望我都可以令佢哋驕傲。」他坦言與家人向來在溝通上較含蓄，但當日完成第一場演唱會後難忍淚水，擁着父母及兄長爆喊。YT說︰「我清楚知道自己愧對家人多年，佢哋會為我感到驕傲﹗阿哥照顧咗我好耐，我之前一直捱緊，佢畀屋企嘅家用多過我，但從來冇怨言，亦冇畀過任何壓力我。我喺演唱會爆喊，係因為覺得有愧於佢哋。」

談到鄭秀文（Sammi）曾在社交網轉發其歌曲《三生有幸》，之後更邀請他擔任其中一場紅館演唱會嘉賓，YT由衷感激︰「我最先係呆咗，一開Ig見私訊爆咗，原來係Sammi轉發我首《三生有幸》，佢又用我另一首歌做瑜伽。之後，我收到Sammi唱片公司邀請我做嘉賓。從來無諗過會被天后級嘅Sammi留意到，人生第一次做演唱會嘉賓、第一次上紅館，就可以上紅館四面台，仲要喺Sammi演唱會上唱自己首歌。我喺台上講嗰番說話，真係發自內心，只要有華人嘅地方，都一定聽過鄭秀文個名，但我乜嘢都唔係，竟然可以同佢共享同一個舞台，好榮幸同夢幻﹗」

談到與環球唱片在續約問題上仍未有定案，YT表示去年8月已約滿，其首要條件是在「有否絕對自主權」及「資源配合」上取得平衡。他說︰「大公司定細公司都無所謂，最重要係畀絕對自由度我，因為我太了解自己嘅諗法。如果好獨立但冇團隊支持會搞唔掂，大公司團隊好大，但冇自由度又會死，所以最重要係拎到個平衡同埋有自由度，因為我好知道我要咩團隊，亦好知道要點market我自己。」

（即時娛樂）