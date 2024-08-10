黃宗澤《法證VI》活動狂爆料 王敏奕拍得輕鬆 林正峰常約戴祖儀洗衫 (20:00)

黃宗澤（Bosco）今天（10日）與袁偉豪、王敏奕、蔡潔、林正峰、戴祖儀、關楚耀等出席新劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》宣傳活動時，爆林正峰開工時喜歡撩女仔，經常約戴祖儀一起去洗衣房洗衫，笑言「年輕人就是要有這種活力」。 他又笑言無綫很疼惜「家嫂」王敏奕，指對方的角色非常重要，拍攝時卻十分悠閒，只在開場及結尾時現身。戴祖儀解釋︰「常與林正峰一起去洗衫，是因為我們熱愛工作，每天收工時已凌晨。」林正峰被司儀叮囑不要講無謂說話， 提議他講回劇情時衝口而出說了句「劇情沒什麼特別」，令全場嘩然爆笑。

同劇演員均羨慕黃宗澤與王敏奕到日本拍外景，黃宗澤卻說︰「我們也辛苦，零下幾度氣溫下，穿單薄衣服在森林拍攝，敏奕有場戲要滾落山，我就跑落山救她；另外一場戲在湖邊拍攝，以為很浪漫，誰知大風又下雨，冷到說不到對白。不過，在日本拍外景，收工有啖好食。」《法證VI》已在內地率先播放，被觀眾批評太多感情戲、法醫戲太少，黃宗澤表示要留待拍下一輯時再在兩者上取平衡，希望下輯可全劇在日本拍攝。談到佘詩曼為《法證VI》宣傳，他自言請不到女王，一切都是監製鍾澍佳的安排，亦不知道《新聞女王2》何時開拍。王敏奕被問到在劇中身穿婚紗的一場戲肚凸凸時笑言︰「現在流行『曱甴肚』﹗我拍攝當日只吃了一根香蕉，應該是角度問題，我也沒留意。」黃宗澤指王敏奕當日身穿的婚紗細了一個碼。

蔡潔劇中繼續與關楚耀的感情線，她不劇透關楚耀是人是鬼，只說拍攝時情緒崩潰，哭了幾個月，還出現幻覺。袁偉豪表示其動作場面不多，但一日拍6、7場戲，而且要記很多對白。談到黃宗澤建議下一輯全劇在日本拍攝，他說︰「這建議非常好，可以拍《法證先鋒放暑假》﹗」

（即時娛樂）