洪嘉豪、潘靜文、LEWSZ及Beanies等今天(10日)演出《Gimme LiVe音樂節》。嘉豪表示首次參與這個音樂節是2019年︰「我第一次來的時候,是由師姐帶領,所以我已經是這個音樂節的常客,希望之後會繼續參與。」過去兩次由師兄師姐帶領出席,今次變為他與師弟LEWSZ同場表演,嘉豪說︰「LEWSZ不用我指點了,他是一個很有想法的人,高大靚仔,他一出場已經有很多女粉絲尖叫了。」

談到演出歌單,他原來想選一些舊歌,可以大家回憶一番,笑言不唱《黑玻璃》可能會被拆台。問到現場騷可曾遇過烏龍事,嘉豪笑說:「以前我不懂分哪些觀眾是來看我,有時會造成尷尬場面,現在懂得分了。」

潘靜文一口氣唱了《傷魚座》、《Look into my eyes》、《永遠潘朵拉》和《忍》4首歌,她表示揀選這4首歌有原因,《Look into my eyes》是她很喜歡的一首歌,旋律輕快,希望帶給大家好輕鬆的感覺。至於《忍》是她初出道時的歌,希望大家懷緬一下從前。炎明熹也曾參與過音樂節演出,潘靜文說︰「她說在這裏唱歌很舒服,音響好好,大家都很熱情,叫我不用擔心,放心唱。」

