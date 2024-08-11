自揭抑鬱酗酒後首現身 鄭中基澳門開騷︰我哋唔賣慘 (13:39)

鄭中基（Ronald）早前突然在社交平台宣布跟經理人何慶湘終止合作，指對方工作及道德操守有問題。他同時說自己多年來不懂面對壓力，壓力爆煲患上抑鬱症，卻再次錯誤用飲酒逃避，因此決定下月高雄演唱會後，在太太余思敏陪同下到美國參加戒酒中心療程，希望用時間及行動證明自己會努力做好丈夫、爸爸及鄭中基的決心。

Ronald昨晚（10日）在澳門舉行演唱會，一如以往落力演出，未見任何異樣。他唱出《絕口不提! 愛你》、《許願樹》、電影《龍咁威》主題曲《猛龍特警隊》、《My Only One》等歌曲。他對現場觀眾說︰「想你哋知道，無論點樣都好，因為有你哋嘅支持，我先可以喺度唱歌，多謝你哋﹗我相信好多人認識我，我想問有冇人唔係聽我啲歌識我，而係睇戲識我㗎？」台下有粉絲大叫「有」。安歌時，Ronald與全場歌迷合唱歌曲《無賴》。他唱完後說︰「我想再次喺度多謝大家今日嚟支持我﹗我嘅歌迷都知道我好多歌都好慘，有朋友同我講『你將最勁最Grand嘅歌擺喺最尾，但係嗰啲歌都好慘』。我唔想大家慘住離場，所以今晚最後一首歌，我哋唔賣慘，我《My Only One》﹗」

演唱會結束後，Ronald與工作人員在後台合照。機動娛樂旗下的陳昭煊（超酸）在社交平台公開照片，相中的Ronald豎起手指公及做出搞鬼表情。

（即時娛樂）